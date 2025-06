Deel dit: Share App Mail Tweet

Op dit Europese eiland geldt geen maximumsnelheid

Er is niets leuker dan het uiterste uit een auto halen. In Nederland moet je daarvoor altijd naar het circuit, maar op de Duitse Autobahn kun je – weliswaar in rechte lijn – het gaspedaal helemaal naar de bodem duwen. Maar het kan leuker. Er is een Europees eiland met bochtige wegen en geen maximumsnelheid: het Isle of Man.

Het Isle of Man is een Brits Kroonbezit dat niet bij het Verenigd Koninkrijk hoort en ook niet bij de Britse overzeese gebieden. Het heeft eigen wetten, een eigen politie en een eigen valuta, al is het voor onder meer het buitenlandbeleid en defensie afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.

Geen maximumsnelheid buiten bebouwde kom

Op het Isle of Man worden eigen rijbewijzen uitgegeven en die zijn buiten de bebouwde kom niet kwijt te raken door een te hoge snelheid. Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 of 40 mph (48 of 64 km/h), daarbuiten is er geen limiet.

Hoewel je zo hard mag rijden als je wilt, betekent dat niet dat je niet op de vingers getikt kan worden door de politie. Rijd je roekeloos, dan krijg je gewoon een boete.

Waarin het Isle of Man zich onderscheidt van Duitsland – dat op veel stukken van de autobahn eveneens geen snelheidslimiet kent – is het feit dat er geen snelwegen zijn. Dat betekent dat je meer dan 60 kilometer aan bochtige openbare weg hebt met snelle bochten, hoogteverschillen en perfect asfalt, maar geen maximumsnelheid.

Isle of Man TT

Het eiland is met name bekend bij motorrijders. Tijdens de TT-week in juni is de Mountain Road eenrichtingsverkeer. De weg wordt dan gebruik als TT-circuit en er wordt ook echt een wedstrijd gereden. Overigens is dat niet geheel zonder risico. Sinds 1907, toen de eerste race werd gereden, zijn er al 156 rijders omgekomen.

Met de auto mag je ook het eiland op. Om er te komen, zijn er verschillende routes. De snelste manier is om bij het Franse Calais de boot te pakken naar Dover. Vanuit Dover rijd je door naar Liverpool, waar je de boot naar Douglas, de hoofdstad van Isle of Man, pakt. In totaal duurt de reis naar het eiland zo’n 14 uur.