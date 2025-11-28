Ook jij spreekt de naam van deze Ferrari 599 GTO verkeerd uit, zo moet het wel | Sjoerds Weetjes 480
Met de Enzo verzette Ferrari in 2002 de technologische bakens, maar met de 599 GTO wist Ferrari zijn sportcoupé met iconische naam qua prestaties op het eigen circuit te verslaan. Wat de 599 GTO daarvoor in de strijd gooide, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.
Pista di Fiorano, Ferrari’s eigen testcircuit aan de overkant van de fabriek waar in 2010 op de eerste etage de Ferrari 599 GTO het levenslicht zag. De sportcoupé met de iconische aanduiding Gran Turismo Omologata wist daar een rondetijd neer te zetten van 1 minuut en 24 seconden.
Sneller dan Ferrari Enzo
Daarmee legde de sportwagen het beroemde rondje 0,9 seconden rapper af dan Ferrari jaren daarvoor met de Enzo deed. Het deed geen afbreuk aan het prestatieniveau van de Enzo, maar gaf aan hoe Ferrari zijn sportwagens in de loop der jaren doorontwikkelde.
FBI neemt Mercedes van meer dan 11 miljoen euro in beslag, maar de gouden tip kan je nog meer opleveren
De kennis opgedaan met zo’n Enzo vertaalde zich door in de latere types, zo ook in de 599 GTO. Maar aan de GTO gelabelde sportcoupé stond nog een ander model aan de basis, de 599 XX. Hoe dat zit, legt Sjoerd je uit deze aflevering uit.
