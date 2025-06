Deel dit: Share App Mail Tweet

Lancia plakt historisch label op Ypsilon, gaat dit het merk redden?

Wie dacht dat er met de komst van elektrische auto’s een einde zou komen aan leuk steurende modellen, heeft het mooi mis. De ene na de andere hot hatch met elektromotor wordt onthuld. Ditmaal de nieuwe Lancia Ypsilon HF.

HF vindt zijn oorsprong bij een club loyale Lancia-liefhebbers genaamd Lancia Hi-Fi, dat is een afkorting van High-Fidelity. De groep bestond met name uit ingenieurs, testrijders en trouwe klanten. In 1966 kwam de eerste auto, Lancia Fulvia HF, waarna in de jaren 70 en 80 veel rallysuccessen werden behaald.

Lancia Ypsilon HF

Inmiddels zijn er nog maar weinig jonge liefhebbers die een poster van een Delta Integrale boven hun bed hebben hangen, maar Lancia laat de rallygeschiedenis niet achter zich. Zo doet het mee aan de Group Rally4-klasse van de WRC.

Nu volgt er ook een Lancia Ypsilon HF die je kunt kopen als normale sterveling. De elektrische hot hatch krijgt de aandrijflijn die we kennen van de Abarth 600e Scorpionissima, Alfa Romeo Junior Veloce en de nieuwe Peugeot 208 GTi.

280 pk en een sperdifferentieel

Dit betekent dat er een 280 pk-elektromotor op de vooras ligt. In geval van zijn concerngenoten wordt het vermogen middels een sperdifferentieel naar de wielen gestuurd met een interessant rijgedrag tot gevolg. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de Alfa Romeo Junior Veloce.

De Lancia Ypsilon HF kan zich van zijn concernconcurrenten onderscheiden met andere vormgeving en onderstelafstemming, maar de aandrijflijn is dus identiek. Vooralsnog heeft deze strategie bij Lancia bepaald niet voor succes gezorgd. De Ypsilon verkoopt niet goed en na 2026 wordt bij Stellantis besloten welke merken opgeheven gaan worden. Wellicht kan de nieuwe CEO van het concern alle cijfers weer groen maken.

De leukste elektrische hot hatch

