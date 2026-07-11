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Ook het instappertje is een echte Ferrari

Maak niet de fout om de Ferrari Amalfi neerbuigend het basismodelletje te noemen. Hij staat onderaan de Ferrari hiërarchie, maar is een spannende sportauto. Dat bewijst hij op de testwegen van Ferrari. Pak die mee deze vakantie!

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Het instapmodel van Ferrari kan zich meten met de beste en komt op deze route geweldig tot zijn recht. De neus van de Amalfi hapt de bochten in en de kont klampt zich vast aan het asfalt als het sperdifferentieel op slot gaat. Met de messcherpe besturing is tegenstuur zo gemaakt, maar de achteras smeert de 640 pk en 770 Nm probleemloos over het asfalt uit. Geen drift, wel vette zwarte strepen. Met dank aan de hypermoderne rijhulpjes die fijngeslepen zijn op de hypercars en nu hun weg hebben gevonden naar het instappertje.

Een twaalfcilinder, maar dan anders

Die rol vervuld de Amalfi in het heerlijke leveringsprogramma van Ferrari. Op de waanzinnige wegen als de SP26 richting Samone laat hij zien over een zeldzaam talent voor snelheid te beschikken. Voor de Ferrari Amalfi is het ook bekend terrein, want hier is de opvolger van de Roma fijngeslepen. De Roma had een ietwat ongemakkelijk ogend front.

De Amalfi is veel aantrekkelijker en doet denken aan een kleinere versie van de prachtige 12Cilindri. Geen twaalfcilinder in de Amalfi, wel een 3,9-liter V8 met dubbele turbo. Sterk genoeg om in 3,3 seconden naar 100 km/h te brullen en door te stoten tot 320 km/h. Kost wel 310.423 euro. Het instappertje, weet je nog?

Prototypes spotten

De officiële testwegen van Ferrari zijn niet alleen geweldig om op te sturen. De kans is ook groot dat je er prototypes van Ferrari, Lamborghini, Pagani en Maserati tegenkomt. Dit wordt ook wel Motor Valley genoemd. Zo stuiten wij op een testmule met de uiterlijke kenmerken van een Roma, waar volgens de locals een hybride aandrijflijn in lag.

De kans om testauto’s en hun rijders tegen te komen is levensgroot als je naar het barretje Da Pepo gaat in Verica vlakbij de SP27. Dit is dé plek waar de testrijders van Ferrari halverwege hun testroute een espresso, cappuccino of lunch nuttigen. Vaak gewoon het instappertje op de menukaart.

Een wolk van rook

Vroeg of laat gaat de manettino-draaiknop in de Ferrari Amalfi helemaal naar rechts. Het piepje bevestigt ESC Off. Het moet, omdat hij in de Race-modus nog te veel geknepen wordt door het stabiliteitssysteem. Dat werkt fantastisch, maar dit instappertje wil zich echt laten gelden en dan moet alles uit. De SP22 is de geschikte plek daarvoor met talloze haarspeldbochten. Daar is het geweldig glijden met de Amalfi. Insturen, gas erop, wachten tot de grip verbroken wordt en opvangen. In een wolk van rook en geschreeuw. Fantastisch hoe goed hij te controleren is. En dat voor het instappertje!

Zelf testen

Zin om de eigen auto te testen op deze wegen? De route is grofweg 150 kilometer lang. Hij begint en eindigt bij de fabriek in Maranello. Er staat ruim drie uur voor, maar het kan sneller. Ook in een instappertje.

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