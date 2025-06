Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook de airbag van jouw auto kan gevaarlijk zijn, vervang hem gratis

Stellantis heeft vorige week in Frankrijk stop drive-terugroepactie afgekondigd voor de Citroën C3 en DS 3. En ook in Nederland wordt eigenaren van die modellen geadviseerd om er niet in te rijden, vanwege mogelijke problemen met de airbags. Die doen zich echter bij meer merken voor, waardoor ook jouw auto potentieel gevaarlijk kan zijn.

Doordat er in Frankrijk een dodelijk slachtoffer is gevallen, is er nu ineens veel aandacht voor de terugroepactie, maar de problemen bij airbagfabrikant Takata zijn bepaald niet nieuw. Ze kwamen in 2015 aan het licht en leidden tot een terugroepactie waarbij wereldwijd zo’n 64 miljoen auto’s betrokken zijn. Check hier of er voor jouw auto een terugroepactie openstaat.

Takata-airbags

Van Honda tot BMW, bijna ieder merk maakte gebruik van Takata-airbags. Deze werden vaak op meerdere plekken in een auto toegepast. BMW zette daarom in 2016 al een terugroepactie op touw met de volgende beschrijving: Door een defect aan de gasgenerator van de bestuurdersairbag kan deze ongecontroleerd afgaan in geval van een aanrijding. Er kunnen metaaldelen vrijkomen en richting de inzittenden geschoten worden.

Ook BMW’s met Takata-airbags en terugroepacties

Opvallend is dat BMW en andere merken geen stop drive hebben ingesteld op modellen met de potentieel gevaarlijke airbags. Een woordvoerder van de Duitse fabrikant laat aan Autovisie weten: “Het is hoogstonwaarschijnlijk dat er zich een probleem voordoet. Voor zover bekend zijn er bij BMW geen dodelijke slachtoffers gevallen door de airbags. We hebben geen stop drive afgekondigd, dus kunnen klanten gewoon met de auto rijden. Wel raden we sterk aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij de dealer voor het vervangen van de airbag. Dit kan kosteloos, zelfs als je jouw stuur hebt vervangen door een moderner of nieuwer BMW-exemplaar kun je gratis bij de dealer terecht.’ Hier kun je online checken of jouw achteraf ingebouwde BMW-stuur veilig is. Heb je een origineel stuur, dan kun je de terugroepactie middels je kenteken checken bij de RDW.

Niet bij alle Stellantis-modellen

Bij Stellantis benadrukken ze dat de kans heel klein is dat de foutieve airbags schadelijk of dodelijk zijn. ‘Bij de DS 3 en C3 is het risico het grootst. Dat heeft niet enkel met de airbags te maken, maar ook met de vormgeving van de auto. Daarom geldt voor die auto ook het advies om er niet meer mee te rijden.’

Ook voor andere Stellantis-modellen met Takata-airbags (en dus ook voor auto’s van andere merken dan Citroën en DS) kan een terugroepactie gelden, maar daarbij is het risico veel kleiner. Sowieso hebben niet alle modellen van het concern de problemen.

Luchtvochtigheid Luchtvochtigheid en temperatuur zijn belangrijke aanjagers van het gevaar en zorgen eerder voor problemen met de gasgenerator. In warmere landen is het risico op een foutieve airbag groter en ook de plaatsing ervan speelt een belangrijke rol, evenals de leeftijd van de auto.

Op internet duiken er allerlei lijsten op met merken en modellen die mogelijk een gevaarlijke Takata-airbag hebben. Echter, de RDW weet nog niet exact hoe groot het probleem in Nederland is. Daarbij benadrukt het dat de fabrikant zelf verantwoordelijk is voor een stop drive en jij als bestuurder de terugroepactie moet laten uitvoeren. Zelfs bij erg gevaarlijke problemen mag de RDW jou niet verplichten een auto terug te brengen aan de dealer.

Check zelf bij aankoop van een occasion of er terugroepacties openstaan via de site van de RDW, want als je een tweedehandsauto koopt, kan het zo zijn dat je geen terugroepactiebrief van de fabrikant krijgt. BMW Nederland geeft aan dat het versturen van de brieven herhaald wordt en bijvoorbeeld E46-eigenaren met foutieve airbag volgend jaar opnieuw een brief op de mat krijgen. Zelf actie ondernemen is natuurlijk sneller en veiliger.