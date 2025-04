Deel dit: Share App Mail Tweet

Ongelukje in België: Porsche knalt op Koenigsegg van €3 miljoen

“En waar bent u precies tegenaan gereden?” Tja, ga je verzekeraar maar eens uitleggen dat je met je Porsche 911 GT3 tegen een Koenigsegg Jesko bent geknald.

Het kopstaartje gebeurde tijdens de GR8 International Car Show. Dit auto-evenement vond afgelopen weekend plaats in het Belgische Kortrijk.

Porsche crasht op Koenigsegg Jesko in België

Een knaloranje Koenigsegg Jesko Absolut was de star of the show. Op beelden is te zien hoe hij tussen een juichende en filmende menigte paradeert. Maar dan gaat het mis.

Achter hem rijdt een blauwe Porsche 911 GT3 die speciaal voor het publiek een aantal keer stevig accelereert. Als de Koenigsegg Jesko plots stopt, heeft de Porsche-bestuurder geen tijd meer om te remmen. Hij knalt achterop de Zweedse hypercar.

Extreem dure hypercar

Het is een duur akkefietje. Een Porsche 911 GT3 an sich is al niet goedkoop, maar de kosten verbleken naast de prijs van een Koenigsegg Jesko. Het hangt er maar net vanaf hoe deze specifieke Jesko is samengesteld (zo kost enkel de Koenigsegg Naked Carbon-optie ruim vier ton), maar reken op een prijskaartje boven de drie miljoen euro. Toch rijdt de oprichter en CEO van Koenigsegg in een relatief simpel autootje naar zijn werk.

Wat krijg je voor al die centen? Een hoogstexclusieve hypercar met een twinturbo 5,0-liter V8. Standaard levert-ie al bijna 1.300 pk, maar met de speciale E85-brandstof kan het vermogen tot een indrukwekkende 1.600 pk worden opgekrikt. Koenigsegg-concurrent Bugatti gaat daar met zijn nieuwste model dik overheen.