Ongekende verkeershinder: deze regio moet je in 2025 vermijden

Urenlange files als gevolg van een groot aantal wegwerkzaamheden, Rijkswaterstaat verwacht in 2025 ongekende verkeershinder in de regio Utrecht. De snelwegen in de provincie kun je in bepaalde periodes en tijdens de spits beter mijden.

Dit jaar wordt er veel onderhoud aan het wegennet rondom Utrecht gepleegd. De A12, A27 en A2 worden allemaal aangepakt. Het voordeel is dat deze wegen dan klaar zijn voor de komende jaren. Het nadeel: het fileprobleem wordt dit jaar nóg groter.

Ongekende verkeershinder

Vooral in de periode mei tot oktober neemt de kans op verkeershinder op de snelwegen in Utrecht toe. Het is dan nog belangrijker om rekening te houden met de ochtend en avondspits.

Afsluitingen 2025 regio Utrecht

Niet alle datums van de werkzaamheden zijn al bekend. Datums bij de A27 en A12 (Lunetten tot Veenendaal) volgen nog.

Weg Traject Richting Type afsluiting Periode Tijd A12 Knooppunt Maanderbroek – Knooppunt Lunetten Veenendaal → Utrecht Volledige afsluiting 9 mei 2025 – 19 mei 2025 20:00 – 05:00 A12 Knooppunt Lunetten – Veenendaal-West 23 Utrecht → Veenendaal Volledige afsluiting 26 juni 2025 – 30 juni 2025 20:00 – 05:00 A12 Knooppunt Lunetten – Veenendaal-West 23 Utrecht → Veenendaal Volledige afsluiting 3 juli 2025 – 7 juli 2025 20:00 – 05:00 A27 Houten – Hooipolder (Gorinchem – Everdingen) Beide richtingen Zomerafsluitingen (1,5 week) + weekendafsluitingen 25 juli 2025 – 13 augustus 2025 (noord) / 13 augustus 2025 – 18 augustus 2025 (zuid) – A12 Galecopperbrug Richting Arnhem Nachtafsluiting 3 – 4 maart 2025, 13 – 14 maart 2025, 26 – 27 maart 2025 23:00 – 05:00 A2 Knooppunt Oudenrijn – Leidsche Rijntunnel Richting Amsterdam Weekendafsluiting 21 – 24 maart 2025, 28 – 31 maart 2025 – A2 Knooppunt Oudenrijn – Leidsche Rijntunnel Richting Den Bosch Weekendafsluiting 16 – 19 mei 2025, 23 – 26 mei 2025 –

Houd er rekening mee dat deze planningen onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.