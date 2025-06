Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek wijst uit: dit licht kan veel ongelukken voorkomen

Auto’s zijn door de jaren heen steeds veiliger geworden. Dit komt niet enkel door airbags, kreukelzones en veiligheidssystemen, maar ook door de zichtbaarheid van een auto. Zo gaan moderne auto’s vaak knipperen met hun remlicht als een auto hard achteroprijdt. Maar dit licht kan nog verder uitgebreid worden om ongelukken te voorkomen.

De TU van het Oostenrijkse Graz deed onderzoek naar ongelukken bij kruispunten. Ze hebben 200 ongevallen geanalyseerd en komen tot een conclusie.

Remlicht aan de voorkant voorkomt ongelukken

Een remlicht aan de voorkant van een auto kan volgens het onderzoek 7,5 tot 17 procent van de ongelukken op een kruispunt voorkomen. Daarbij zou in maximaal een kwart van de ongevallen het vierde remlicht de impactsnelheid en dus het letsel hebben beperkt.

Rem je niet, dan brandt het licht aan de voorkant groen. Hierdoor kunnen bestuurders beter zien of je remt of niet. De onderzoekers hebben in een illustratie de verlichting onderaan de bumper geplaatst op de plek waar je nu veelal het kenteken vindt.

Ook aan de zijkant

Overigens is het licht in de bumper niet het enige remlicht waar de onderzoekers voor pleiten. Bij een derde van de gereconstrueerde ongelukken was ook het remlicht aan de voorkant niet zichtbaar door de ongunstige hoek. Het onderzoek adviseert daarom ook research te doen naar remlichten aan de zijkant van een auto. Worden auto’s straks een rijdende remlichten?