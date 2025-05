Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek toont aan: ook jij kan een kind vergeten in een snikhete auto

‘Hoe kun je dat nou vergeten’, dat is vaak de eerste gedachte als iemand zijn of haar kind is vergeten en achter heeft gelaten in een snikhete auto. Toch kan iedereen dit overkomen, zo blijkt uit onderzoek.

Sinds 1998 zijn er volgens de registratie van No Heat Stoke meer dan 1.000 kinderen omgekomen in te hete auto’s. Meer dan de helft werd onbewust achtergelaten door hun ouders of verzorgers.

Kinderen vergeten in hete auto

Een nieuw onderzoek toont nu aan dat dit iedereen kan overkomen. Het vergeten van een kind in een snikhete auto wordt gerelateerd aan de dagelijkse stress waarmee ouders geconfronteerd worden. Stress kan immers tot geheugenverlies leiden.

Hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Zuid-Florida, David Diamond, laat in het onderzoek weten: “De meest voorkomende reactie is dat alleen slechte of nalatige ouders kinderen in de auto vergeten. (…) Het is een kwestie van omstandigheden. Het kan iedereen overkomen.”

Juist in de zomer worden meer kinderen in auto’s achtergelaten omdat de dagelijkse routines dan vaker doorbroken worden, bijvoorbeeld door vakantie. Ook is de temperatuur dan natuurlijk hoger. Wereldwijd worden het hele jaar kinderen slachtoffer van ouders of verzorgers die ze achterlaten in een te hete auto.

Iedereen kan het overkomeeenn volgens onderzoek

Waarom kan het iedereen overkomen? Volgens het onderzoek bestaat het geheugen uit twee delen: prospectieve en semantische. De eerste helpt onthouden wat je in de toekomst gaat doen, terwijl de semantische goed is voor routines. Zo kan je naar huis rijden zonder exact de details van je reis te herinneren.

De twee geheugens werken samen om routines aan te kunnen passen. Het werkgeheugen kan volgens de studie falen door afleiding en stress, met ‘domme fouten’ tot gevolg. “Het gewoontebreinsysteem is enorm handig om op de automatische piloot te kunnen functioneren”, zegt Diamond. “Het mooie ervan is dat we niet elke afslag hoeven te onthouden, maar het probleem is dat het ons gedrag stuurt. Wanneer het ons gedrag stuurt, onderdrukt het het andere deel van de hersenen dat ons aan extra informatie moet herinneren.”bij

Diamond heeft veel gevallen van hitteberoerte onderzocht en wijst op gemeenschappelijke factoren: stress, slaapgebrek en veranderingen in de routine. Laatstgenoemde blijkt het grootste probleem.

Voorbeeld: als een ouder de kinderen naar de opvang brengt, en dit normaal niet doet, kunnen hersenen een patroon van de dag herkennen. Zo rijd je wellicht over dezelfde weg richting werk als naar de opvang.

Zonder een externe aanwijzing, zoals het zien van de luiertas of het horen van de baby, zou het brein van de ouder op de automatische piloot blijven draaien en zelfs een valse herinnering creëren dat het kind veilig op de kinderopvang is, ontdekte Diamond. Te weinig slaap en stress kunnen ook de kans op een werkgeheugenprobleem vergroten.

Zo voorkom je dat je jouw kind achterlaat in een hete auto

Om dit soort ongelukken te voorkomen doet het onderzoek aanbevelingen. Zo is aan te raden afspraken te maken met de kinderopvang om te bellen als kinderen te laat of afwezig zijn. Ook raadt Diamond aan om een herinnering in te stellen op je telefoon en jezelf te dwingen om routinematig de achterbank te controleren.

Veel moderne auto’s hebben al techniek ingebouwd om hitteberoertes bij kinderen te voorkomen. Zo geven bijvoorbeeld nieuwe Ford’s, net als auto’s van veel andere merken, een melding als er iemand op de achterbank zit en jij uitstapt.