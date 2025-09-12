Onderzoek: Tesla-rijders slecht in parkeren, BMW-bestuurders agressief
Auto’s zijn voor velen meer dan een vervoermiddel. Het is een statussymbool, een verlengstuk van je persoonlijkheid en misschien ga jij jezelf wel gedragen naar het merk auto dat je rijdt. Internationaal onderzoek toont aan hoe de wereld naar jouw auto kijkt.
Het onderzoek uitgevoerd onder 4.800 respondenten in 20 landen met een hoog percentage motorvoertuigen per hoofd van de bevolking. De analyse gaat in op wat mensen vinden, niet op de daadwerkelijke rijkwaliteiten van de bestuurders. Neem het dus vooral met een korreltje zout.
BMW-rijders asociaal
Uit het onderzoek blijkt de BMW-rijders opnieuw gezien worden als asociaal. Dit zagen we in eerder rapporten ook al. Ze rijden vaak te snel en agressief en geven geen richting aan. Hoewel dit beeld al langer leeft, laat een Britse verzekeringsvergelijkingssite MoneySuperMarket in het onderzoek weten dat de reputatie niet strookt met de cijfers. Volgens de Britse gegevens hebben BMW-rijders sinds begin 2025 gemiddeld minder strafpunten op hun rijbewijs dan Tesla-, Saab- of Land Rover-rijders. Overigens willen sommige politieke partijen het puntensysteem op rijbewijzen ook in Nederland uitbreiden.
Tesla-eigenaren kunnen niet parkeren
Een ander opmerkelijk pispaaltje is Tesla. Niet omdat het merk geleid wordt door een controversiële CEO en ook niet omdat de modellen het boegbeeld zijn van elektrisch rijden. Nee, volgens de rest van de automobilisten kunnen ze het slechtst parkeren van alle bestuurders. Opmerkelijk, want je zou zeggen dat ze vaker op een EV-parkeerplaats staan waar veel andere automobilisten geen last van ze hebben.
|Gevaarlijke rijgewoonte
|1e plaats
|2e plaats
|3e plaats
|4e plaats
|5e plaats
|Te hard rijden
|BMW – 63%
|Mercedes-Benz – 51%
|Audi – 46%
|Tesla – 24%
|Subaru – 23%
|Te langzaam rijden
|Kia – 27%
|Toyota – 25%
|Volvo – 24%
|Hyundai – 23%
|Honda – 21%
|Te agressief rijden
|BMW – 44%
|Ford – 30%
|Mercedes-Benz – 26%
|Audi – 25%
|Tesla – 22%
|Slecht parkeren
|Tesla – 17%
|Ford – 14%
|Hyundai – 13%
|BMW – 12%
|Kia – 12%
|Geen richting aangeven
|BMW – 32%
|Mercedes-Benz – 19%
|Tesla – 16%
|Audi – 15%
|Ford – 12%
Ook Kia haalt een eerste plek, maar niet eentje die je wil. Waar BMW-rijders juist het gaspedaal te diep intrappen, rijden Kia’s te langzaam. Overigens blijkt ook dit echt een imagoding en rijden Kia-rijders niet minder verkeersboetes dan vergelijkbare merken.
BMW en Mercedes de snelste bestuurders
Volgens het onderzoek rijden niet enkel BMW-bestuurders hard, ook Mercedes-eigenaren kunnen er wat van. Als liefhebbers weten we natuurlijk dat deze merken voor veel meer staan dan hardrijden. Zo vergelijken we in onderstaande video de BMW M3 E90 met een Mercedes-Benz C 63 AMG (W204) met elkaar. We leggen uit dat het juist bij deze snelle modellen om meer gaat dan simpelweg hard rijden.
