Onderzoek: Nederlanders zijn een van de vriendelijkste chauffeurs ter wereld

Bumperkleven, de file ontwijken via een tankstation en rechts inhalen. Niet iedere bestuurder houdt zich netjes aan de verkeersregels of vertoont gewenst gedrag. In Nederland zien we dat volgens nieuw onderzoek weinig. We behoren tot de vriendelijkste chauffeurs ter wereld.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Britse AutoTrader. Zij maakten onder andere gebruik van de Big 5-persoonlijkheidstest die eigenschappen als vriendelijkheid en empathie meet. Ook gaven de ondervraagde bestuurders zelf antwoord op vragen of zij ooit wangedrag hebben vertoond in het verkeer.

Hier wonen de vriendelijkste bestuurders ter wereld

Uit het onderzoek blijkt dat bestuurders uit het Verenigd Koninkrijk de vriendelijkste zijn, gevolgd door Australië en Nieuw-Zeeland. Opvallend is dus dat de top drie landen met vriendelijkste chauffeurs allemaal links rijden.

Hoe doen Nederlanders het?

Nederlanders worden in het onderzoek ook als vriendelijk bestempeld. Met een achtste plek tussen Frankrijk en Spanje zijn we over het algemeen respectvolle bestuurders. We zijn gewend in onze compacte steden de weg te delen met anderen, zo luidt het onderzoek.

Positie Land ‘Vriendelijk Rijden’-score 1 Verenigd Koninkrijk 35.4 2 Australië 35.02 3 Nieuw-Zeeland 33.59 4 VS 33.37 5 Portugal 33.11 6 Canada 33.03 7 Frankrijk 32.98 8 Nederland 32.88 9 Spanje 32.5 10 Ierland 32.35 11 Italië 32.24 12 Zuid-Afrika 31.54 13 Duitsland 31.07 14 Mexico 30.84 15 Polen 29.55

Wil je jouw vriendelijkheid in het verkeer verbeteren? Dan hebben de onderzoekers een simpele maar wellicht prijzige oplossing. Een nieuwe auto die jonger is dan je huidige bolide zorgt over het algemeen voor bestuurders die kalmer en gelukkiger zijn.

Dat zal ongetwijfeld niet voor ieder model gelden. Sommige moderne auto’s zitten vol ergernissen. Denk bijvoorbeeld aan een snelheidswaarschuwing die niet eenvoudig uit te zetten is.