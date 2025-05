Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: meeste automobilisten niet bang voor focusflitser

Je telefoon gebruiken in het verkeer is levensgevaarlijk en daarom is sinds 19 mei de eerste focusflitser in gebruik genomen. Volgens een onderzoek van consumentenprogramma Radar zijn we er alleen niet heel erg bang voor.

Het onderzoek van Radar laat zien van de 2.300 deelnemers ruim 82 procent niet of alleen handsfree zijn telefoon gebruikt in het verkeer. Dat is goed nieuws voor de overgrote meerderheid, want die hoeven zich dus geen zorgen te maken over de focusflitser en zijn goed bezig voor de verkeersveiligheid. Toch gebruikt 18 procent wel soms zijn telefoon achter het stuur.

Gebruikssituatie

Van de respondenten die telefoneren achter het stuur gaf ruim 65 procent aan een mobiel te gebruiken om navigatie in te stellen of te bekijken. Ook is het starten van muziek of een podcast is binnen deze groep goed vertegenwoordigd met een percentage van 36 procent. 10 procent van deze ondervraagden maakt zich verder wel eens schuldig aan appen in het verkeer en 2,8 procent zit onderweg op social media te scrollen. Een schamele 1,9 procent zegt te bellen met de telefoon in de hand.

De meeste telefoongebruikers geven aan dat ze hun telefoon op ‘rustige momenten’ gebruiken. Zo zegt bijna 37 procent alleen de mobiel te raadplegen als het verkeer stilstaat, zoals in een file of voor het stoplicht. Een kwart van de groep gebruikt de telefoon daarentegen wel tijdens het rijden, maar alleen als het rustig is op de weg. De rest geeft aan ongeacht de verkeersdrukte gewoon door te telefoneren. Deze laatste twee groepen moeten gaan oppassen voor de focusflitser.

Focusflitser

Nu staat er pas één focusflitser aan de Ypenburgse Stationsweg, maar aan het einde van 2026 moet dit aantal al op vijftig liggen.

Wat is een focusflitser? Een focusflitser is een verplaatsbare flitspaal, die automatisch je fotografeert als hij detecteert dat je een mobiel in je handen of op je schoot hebt. Een BOA controleert daarna de beelden en gaat eventueel over tot bekeuren.

De boetes voor het vasthouden van een telefoon in het verkeer zijn niet mals: 430 euro. De camera’s controleren niet op gebruik in een telefoonhouder en wachtend voor het rode stoplicht mag je (als je stilstaat) wel je mobiel gebruiken.