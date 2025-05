Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: grote SUV’s zorgen voor meer verkeersdoden, met name kinderen

Het lijkt misschien een open deur, maar SUV’s veroorzaken aanzienlijk meer verkeersdoden dan lagere auto’s. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Imperial College London en de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Niet alleen SUV’s komen harder aan bij voetgangers, ook pick-ups en busjes zorgen voor meer dodelijke ongevallen. Let wel, de studie richt zich voor 80 procent op de VS en is ongetwijfeld niet een-op-een generaliseerbaar met Europa.

Meer verkeersdoden voor SUV’s en pick-up’s

Toch zijn de resultaten van het onderzoek behoorlijk opzienbarend. Uit de analyse van 682.509 aanrijdingen blijkt dat de kans dat een voetganger overlijdt met een SUV of busje 44 procent groter is dan bij een aanrijding met een sedan of hatchback. Bij een kind van 0 tot 9 jaar is dit zelfs 130 procent.

De studie schat in dat 17 procent van de verkeersdoden onder volwassen voetgangers en fietsen voorkomen kan worden als SUV’s ingeruild worden voor lagere auto’s. Dat zou neerkomen op – schrik niet – 620 geredde levens per jaar in Amerika.

Hoewel in Europa een stuk minder SUV’s rondrijden dan in de VS, stelt het onderzoek dat ook op ons continent het inruilen van SUV’s voor een flinke daling kan zorgen in het aantal verkeersdoden. Er zouden dan 8 procent minder fietsers en voetgangers omkomen.

Hoge stompe neus is de oorzaak

De reden waarom SUV’s voor meer verkeersdoden zorgen, is volgens het onderzoek de hogere, stompe voorkant. Daardoor wordt een slachtoffer hoger op het lichaam geraakt, wat zorgt voor meer letsel dan als enkel de benen worden geraakt. Bovendien betekent een hogere voorkant van een auto dat een voetganger of fietser eerder de weg op wordt geslingerd. En dat terwijl SUV’s al jaren superpopulair zijn.