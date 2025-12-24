Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: door dit moderne autoonderdeel rij je 42 procent slechter, en toch blijft iedereen het gebruiken

Moderne auto’s hebben allerlei hulpsystemen, maar ook veel meer zaken die je af kunnen leiden. Er is zelfs een hedendaags onderdeel waardoor je veel slechter gaat tijden.

Uit een studie van de Universiteit van Washington in samenwerking met het Toyota Research Institute blijkt dat touchscreen behoorlijk negatieve invloed hebben op jouw rijstijl. Let wel, het onderzoek vond slechts plaats onder 16 deelnemers. Echt generaliseerbaar is het dus niet. Toch heeft het een inkijkje in de invloed van schermen.

Het onderzoek

De onderzoekers zetten de deelnemers in een speciale simulator waarbij ze zaken moesten aanraken op een 12-inch touchscreen. Terwijl ze dat deden, moesten ze cognitieve taken uitvoeren die de belasting het daadwerkelijke verkeer simuleerden.

42 procent meer afwijking

Met behulp van sensoren om onder andere de oog- en handbewegingen te volgen, kwamen de onderzoekers tot een behoorlijk indrukwekkend statistiek. De laterale afwijking binnen de rijstrook nam met 42 procent toe als het scherm gebruikt wordt. Dit betekent dat je 42 procent vaker van links naar rechts slingert in je rijstrook tijdens het gebruik van een scherm.

Ondertussen werden de schermaanrakingen 58 minder nauwkeurig en nam de snelheid waarmee bestuurders op het scherm drukken af. Zelfs als de aanraakvlakken op het infotainmentscherm vergroot werden, verbeterde dit niet.

Uit het onderzoek blijkt dus dat touchscreen niet ideaal zijn voor de verkeersveiligheid. Overigens is dit niet het eerste onderzoek met dergelijke resultaten. Daarom gaat Euro NCAP ook ingrijpen.