Onderzoek: bestuurders van dit Duitse merk zijn de grootste aso’s

Veel Nederlanders genieten momenteel van de zomervakantie en trekken er met de auto op uit. Leuk, al brengt het drukke vakantieverkeer ook irritaties met zich mee. Met name bestuurders van BMW halen bij veel Nederlandse automobilisten het bloed onder de nagels vandaan.

Dat blijkt uit een relatief simpel onderzoek dat verkoopsite Marktplaats liet uitvoeren, waarbij iets meer dan 1.000 Nederlanders zijn ondervraagd.

BMW-rijders zijn de grootste aso’s

Een derde meent dat een automerk iets zegt over het karakter van de bestuurder. Met name BMW-rijders springen eruit. Helaas voor hen is dat in negatieve zin. Maar liefst 28 procent van de respondenten meent dat BMW-rijders het meest asociaal zijn.

Deze groep wordt met afstand gevolgd door Audi-rijders, die op 10 procent van de stemmen konden rekenen. Oei, bestuurders van Duitse premiummerken zijn blijkbaar niet geliefd bij andere verkeersdeelnemers. Uit een eerder ‘onderzoek’ bleken BMW-rijders zelfs al de grootste psychopaten te zijn. Het zit ze niet mee.

De beste en slechtste bestuurders

Maar het wordt het nog erger voor BMW-rijders. Bestuurders van het Beierse automerk zijn namelijk niet alleen als meest asociaal bestempeld, maar worden ook nog eens het vaakst aangewezen als de respondenten gevraagd wordt in welk automerk de slechtste bestuurders rijden. Mensen die Toyota en Volvo rijden, zouden zich overigens de beste bestuurders mogen noemen.

In het onderzoek is ook gevraagd naar de rijvaardigheden van automobilisten uit andere Europese landen. Belgische BMW-bestuurders moeten voor de ondervraagden de absolute horror zijn, want zij menen dat onze zuiderburen de slechtste chauffeurs zijn. Ook Italianen en Fransen scoren vrij laag. Fransen worden daarbij ook nog eens het vaakst beticht van asociaal rijgedrag.