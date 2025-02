Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderhoud aan je auto is straks wellicht niet meer te betalen

Als het aan de vakbonden FNV, CNV en De Unie ligt, krijgen monteurs een forse loonsverhoging. De Bovag spreekt echter over ‘onrealistische eisen’ die tot gevolg hebben dat werkplaatskosten enorm stijgen. Daarmee zouden onderhoud en reparaties aan je auto flink duurder worden.

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 6 tot 7,3 procent, maar de Bovag vindt dat een veel te grote stijging.

Onderhoud auto te duur voor mensen met kleine beurs

Bovag vreest dat bedrijven dit zullen doorberekenen aan de consument, waardoor mobiliteit voor degenen met een kleine beurs onbetaalbaar wordt. De branchevereniging wil dan ook absoluut niet meegaan in de eis.

Respectloos

De vakbonden menen echter dat het geld voor die 7 procent er gewoon is, maar de Bovag ‘wil niet verdergaan dan een respectloze 2,3 procent’, zo stelt FNV. De vakbonden menen dat de winsten veel harder stijgen dan de lonen, maar dat is onzin volgens Peter Niesink, algemeen directeur van de Bovag. “Het is me een raadsel waar vakbonden vandaan halen dat de winst 3 tot 5 keer harder gestegen zou zijn dan de lonen”, verklaart hij.

Prijsdruk op markt voor occasions en nieuwe auto’s

“De nettowinst van de gemiddelde autodealer bedroeg in het derde kwartaal van 2024 slechts 0,89 procent van de omzet, tegenover 1,43 procent in hetzelfde kwartaal in 2023. Dat betekent een winstdaling van 34 procent!”, schrijft de Bovag. “Daarbij is er prijsdruk op de gebruikte-automarkt en wordt die ook verwacht op de markt voor nieuwe auto’s.”

Voorlopig is er nog geen akkoord. De Bovag heeft een ultimatum afgewezen en als reactie hebben de vakbonden opgeroepen tot staking. De toekomst moet uitwijzen in welke mate de lonen zullen stijgen en hoeveel jij als consument daarvan gaat merken.