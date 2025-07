Deel dit: Share App Mail Tweet

Onbetaalbaar voor bijna iedereen! Zo duur zijn nieuwe auto’s nu

Vijf jaar geleden kostte een nieuwe auto door de bank genomen 38.500 euro. Nu ligt de gemiddelde prijs maar liefst 23 procent hoger op 50.026 euro. Dat terwijl het gros van de Nederlanders slechts 15.000 euro heeft om aan een auto uit te geven.

Vorig jaar zijn in Nederland ruim 380.000 nieuwe auto’s geregistreerd, wat een stijging betekent van 3,1 procent in vergelijking met 2023. Het overgrote merendeel ervan wordt zakelijk gereden of via private lease, want particulieren kopen bijna niet nieuw.

Ruim 80 procent kan maar 15.000 euro missen

En dat is niet zo gek, want er zijn maar weinig mensen die meer dan 50.000 euro kunnen ophoesten, laat staan voor een auto. Uit onderzoek van AutoTrack onder duizend Nederlanders blijkt dat 81 procent van hen niet meer dan 15.000 euro aan een auto kan besteden.

Iets meer dan 20 procent zegt slechts 5.000 euro beschikbaar te hebben, voor 30 procent is 10.000 euro de grens en nog eens 30 procent kan wel 15.000 euro missen. Dat is zelfs voor een occasion al weinig.

Ook occasions stijgen in prijs

Want in de afgelopen zes maanden is de gemiddelde prijs van een tweedehands auto gestegen van ruim 22.000 naar zo’n 23.500 euro. Occasions worden daarmee gestaag duurder, maar gaan duidelijk minder hard de lucht in dan nieuwe auto’s.

Goedkoopste nieuwe auto van Nederland

Voor 15.000 euro heb je er in Nederland in ieder geval geen. De goedkoopste nieuwe auto van Nederland is de Dacia Sandero, met een vanafprijs van 18.200 euro. Wil je liever elektrisch? Dan is er de Dacia Spring, die precies 700 euro meer kost.