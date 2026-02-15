Onbekendheid grootste uitdaging voor Genesis: “Misschien denken mensen dat we Chinees zijn”
Genesis, het luxemerk van Hyundai, begint dit jaar aan een grote Europese uitbreiding. “Dat wordt een uitdaging”, geeft de Europese CEO toe, “want bijna niemand kent ons.”
Genesis bestaat sinds 2015 en maakte zes jaar later zijn Europese debuut: in Duitsland, het Verenigde Koninkrijk en Zwitserland, waar het vorig jaar 2.455 auto’s verkocht. Dit jaar wordt Genesis gelanceerd in Frankrijk, Italië, Nederland (al op 20 maart) en Spanje.
Genesis begint met drie elektrische auto’s
Het merk begint met drie elektrische auto’s: de G80 (een grote sedan) en de GV60 en GV70 (twee SUV’s). “Ze zijn in Europa ontworpen én ontwikkeld”, aldus Peter Kronschnabl, topman van de Europese Genesis-organisatie, tegenover Autovisie. “Een zwak punt van ons is dat klanten niet weten dat we Europees zijn.”
‘Europese premiumklanten zijn conservatief’
“Doordat er de laatste tijd zoveel nieuwe merken uit China bij komen, gaan mensen misschien wel denken dat we Chinees zijn”, lacht Kronschnabl.
Genesis GV60 Magma is klaar voor Nederland en kan maar zo eens een van de leukste elektrische auto’s worden
“Het wordt lastig in Europa, want de premiumklanten hier zijn vrij conservatief, maar misschien dat ze over vijf of tien jaar voor ons zullen kiezen. We are here to stay.”
Genesis heeft twee dealers in Nederland
Kronschnabl verwacht in Nederland een voortvarende start te kunnen maken, omdat de markt voor EV’s hier goed is. “We beginnen met twee dealers: in Amsterdam en Rotterdam. En ik denk dat we een sterke basis hebben. We hebben het grote Hyundai achter ons staan.”
