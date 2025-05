Deel dit: Share App Mail Tweet

Oldtimers populairder dan ooit, dit zijn de 10 meest gewilde

Oldtimers zijn in Nederland populairder dan ooit. Met name de Duitse merken zijn ook als meer dan 40 jaar oude auto erg gewild, zo blijkt uit data van Gaspedaal.nl, dat de tien meest gezochte oldtimers uitlicht.

Hoewel het weer het nog niet echt toelaat, is de lente veelal de tijd van het jaar dat oldtimers uit hun stalling komen of dat ze juist worden aangekocht. Laatstgenoemde gebeurt steeds vaker. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal oldtimers de afgelopen vijf jaar met 28 procent is gestegen. Sowieso wordt ons wagenpark steeds ouder.

De meest gewilde oldtimers

De meest gewilde oldtimer van Nederland is de Mercedes-Benz 200 (W123). Het iconische ontwerp van Bruno Sacco gecombineerd met erg degelijke techniek maken hem populair.

Wanneer is een auto een oldtimer? Voor de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) is een auto van 40 jaar of ouder een oldtimer. Tenminste, tot 2028. Dan worden de regels aangepast.

Hij heeft de reputatie onverwoestbaar te zijn en vergeet niet, deze generatie werd zelfs al onder handen genomen door AMG. Een heerlijke klassieker om te gebruiken dus. Welke uitvoering je ook hebt.

Naast de 200 is ook de S-Klasse van ongeveer dezelfde bouwjaren en de Volkswagen Kever – de meest voorkomende oldtimer in Nederland – erg in trek bij occasionkopers.

Positie Merk en model Populaire bouwjaren 1 Mercedes-Benz 200-serie 1980 – 1985 2 Mercedes-Benz S-Klasse 1980 – 1985 3 Volkswagen Kever 1965 – 1970 4 Porsche 911 1980 – 1985 5 Ford Mustang 1965 – 1970 6 Mercedes-Benz SL-Klasse 1980 – 1985 7 Land Rover Defender 1980 – 1985 8 Citroen 2 CV 1983 – 1985 9 Volkswagen Transporter 1980 – 1983 10 Volkswagen Golf 1980 – 1985

Bij zoekopdrachten naar sportievere oldtimers, staan de Porsche 911 en Ford Mustang bovenaan. Bij de Amerikaan wordt duidelijk op de jaartallen gezocht die bij de eerste generatie horen.

Mercedes W123

Niet alleen zijn spaargeld, maar ook avonden, weekenden en vakanties stak Max Breed in zijn eerste auto. In onderstaande video vertelt hij over zijn W123, de populairste oldtimer van Nederland.