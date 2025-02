Deel dit: Share App Mail Tweet

Oh, oh! Stellantis schrapt miljardeninvestering in Maserati

Het gaat niet best met Maserati, terwijl het merk voor de eerste keer in lange tijd een vrij compleet en modern modellengamma heeft. Stellantis lijkt er klaar mee te zijn, want het concern schrapt miljarden aan investeringen en trekt de stekker uit nieuwe modellen.

Maserati verkocht in 2024 wereldwijd 11.300 nieuwe auto’s en dat zijn er 58 procent (!) minder dan een jaar eerder. Mede daardoor bleven er onder de streep dieprode cijfers over. De fabrikant leed een verlies van 260 miljoen euro.

Verliest Stellantis geduld met Maserati?

Moederbedrijf Stellantis lijkt zo langzamerhand zijn geduld te verliezen, want het kondigde deze week aan dat het 1,5 miljard euro aan investeringen in Maserati schrapt. En dat betekent dat er toekomstige modellen in de ijskast worden gezet.

Vermogende kopers willen geen EV’s

Volgens financieel directeur Doug Ostermann van Stellantis zijn de problemen bij Maserati deels te wijten aan een tegenvallende vraag uit China én aan het feit dat elektrische modellen in het hoge segment niet zo populair blijken als gedacht.

Maserati levert op dit moment elektrische varianten van de Grecale en GranTurismo. Er zou ook een EV-versie van de MC20 komen, maar die lijkt te zijn afgeschoten. En mogelijk geldt dat ook voor de geplande Quattroporte en Levante Folgore.

Mogelijk ander thuis voor Maserati

De voormalige Stellantis-topman Carlos Tavares was altijd duidelijk in zijn mening. Merken moeten winst maken, vond hij, anders moeten we er afscheid van nemen. Natalie Knight, voorheen financieel directeur van Stellantis, zei vorig jaar zelfs dat het misschien tijd wordt om een ander thuis voor Maserati te zoeken.