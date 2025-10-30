Oh jee! Ferrari Enzo van 5 miljoen euro begint spontaan te roken
Alle lof voor hypercarbezitters die hun pracht en praal niet opsluiten in hermetisch afgesloten garages, maar er daadwerkelijk mee rijden. Het risico bestaat dan wel dat er iets mee gebeurt, zoals helaas het geval is bij deze Ferrari Enzo.
Een Ferrari Enzo-rijder die stapvoets door een parkeergarage in de Amerikaanse stad Detroit rijdt, wordt gefilmd als plots een grote hoeveelheid rook onder de auto vandaan komt.
Ferrari Enzo ter waarde van vijf miljoen euro
Beelden van het incident gaan rond op social media. Niet vreemd, want vandaag de dag is de Ferrari Enzo zo’n vijf miljoen euro waard. De Enzo, die begin deze eeuw op de markt kwam, behoort tot de big five van Ferrari en dat maakt hem ontzettend kostbaar.
Rus crasht zijn McLaren 720S in de regen: is dit opzettelijk?
Het is onduidelijk wat er precies misgaat, maar er wordt wel volop gespeculeerd. De een vermoed dat de bestuurder de handrem was vergeten, de ander denkt dat de rook wordt veroorzaakt door een gesprongen olieleiding.
Verbrande koppeling
Veruit de meesten denken echter dat het probleem ligt bij de versnellingsbak. De 659 pk sterke 6,0-liter V12 is gekoppeld aan een sequentiële zesbak. Dit noemt Ferrari de F1-transmissie en is in feite een gerobotiseerde handbak.
Gehuurde Ferrari onderstuurt in bocht en crasht tegen vrachtwagen
Om die reden ontbreekt het aan de nodige souplesse op lage snelheid. Door het wandeltempo waarmee de Ferrari-rijder door de parkeergarage rijdt, zou de Enzo zijn koppeling compleet zijn verbrand. Dat lijkt een aannemelijke verklaring voor de rookontwikkeling. Het is te hopen dat de schade beperkt is gebleven.
