Offroaden met Dacia Duster gaat fout! Uren vast in modder

In Nederland genieten van je offroader valt niet mee. Beuken door een diepe plas of gerommel op een verlaten bouwterrein levert alleen maar gezeur op en is weinig bevredigend. Daarom bestelden we bij 4x4roadbooks.com een kant-en-klare offroadroute door Noord-Frankrijk. Met de Dacia Duster uit Onze Garage kwamen we ver. Met hulp van een Fendt-tractor…

Natuurlijk zijn er evenementen in Nederland waar je georganiseerd op een afgesloten terrein door de modder kunt ploegen en je kunt ook greenlanen binnen onze landsgrenzen. Niets mis mee, maar we willen meer zien. Zodoende kwam 4x4roadbooks.com op de radar. Voor in dit geval zeventig euro ontvang je in de mail een informatiegids over het traject, uitgelichte bezienswaardigheden, een routeboek volgens bolletje-pijltje en een GPX-bestand om in een telefoon-app te gebruiken, zodat een digitale navigator elke koerswijziging doorgeeft.

Geen meter illegaal

Zo’n voorverkende route is ideaal voor personen die graag het terrein in willen, maar niet weten waar ze heen moeten. Van het 135 kilometer lange gekronkel vlak bij de grens met Luxemburg en België gaat 55% over onverharde wegen. Grofweg in het gebied tussen startpunt Marville en Aumetz met als finishplek Longwy, hemelsbreed zo’n veertig kilometer van elkaar. Geen meter ervan is illegaal en het vormt een gevarieerde invulling van een weekend.

Dacia Duster geschikt voor terreinwerk

De Dacia Duster Extreme TCe 130 mild hybrid 4×4 is overgekwalificeerd voor Nederland. Maar in Noord-Frankrijk komt hij goed tot zijn recht. Voor ruim 35.000 euro levert de Dacia in de Extreme-uitvoering een mild-hybride aandrijflijn met 130 pk en 230 Nm. Trekken doet hij bij lage toerentallen net genoeg, dankzij het elektroduwtje in de rug en anders schakel je een tandje terug.

De lagere versnellingen van de zesbak zijn kort om hem geschikt te maken voor het terreinwerk. Een lage gearing ontbreekt, maar zet hem in één en hij klautert stapvoets heuvels op.

Booby traps

Tussen de weilanden door liggen grasstroken waar de boeren op rijden en die blijken veel lastiger dan ze eruitzien. Het zijn vredig ogende boobytraps. De sporen zijn diep, maar het lukt om eruit te blijven.

Totdat de zachte toplaag glad wordt en het profiel dichtslibt, waardoor de Dacia Duster met zijn vierseizoenenbanden bijkans stuurloos door zijn massa opzij glijdt en er als een slotracer toch in terechtkomt. Er zit niets anders op dan het spoor te volgen en niet te veel te sturen om tractie te behouden.

Zandbank

Offroaden is een mooi behendigheidsspel met de Dacia Duster. Het is hiken door de natuur, maar dan met de auto. Totale rust, geen gejaag en veel zien. Al begint het stressniveau wel evenredig te stijgen met de diepte van de sporen. In de verte komt er een onmogelijke passage aan, maar terug kan niet meer. Keren is kansloos.

En dan komt de Duster met een schurend geluid tot stilstand, als een boot die vastloopt op een zandbank. Meer gas, de banden slippen door en de blubber klettert als een afsluitende drumsolo in de wielkuipen. Dan is het stil. We zijn gestrand.

Zoeken naar hulp

Twee uur later trekt een lokale boer met zijn enorme Fendt-tractor de Dacia Duster los en sleurt hem naar hardere grond. Als je het zo opschrijft, klinkt het makkelijk, maar we hebben geworsteld met rijplaten, gegraven en zijn uiteindelijk gaan struinen om hulp te vinden. De vriendelijke agrariër kan erom lachen, want er stranden geregeld te ambitieuze 4×4-rijders op het kapotgereden veld tussen zijn akkers.

20 euro trekkersloon

Toch betuigt hij zijn respect voor de Dacia Duster, omdat hij als softroader toch nog zo ver is gekomen. Én hij vraagt om geld. Uiteindelijk krijgt hij twintig euro voor het redden van de dag. Met meer bodemspeling, ruiger rubber en sperdifferentiëlen in voor- en achteras had de Dacia zich er wel doorheen geworsteld.

Hoe kom je er?

Het startpunt Marville ligt op ongeveer 4,5 uur rijden vanaf Utrecht. De totale route van Marville naar Longwy is 135 kilometer lang en bevat 74 kilometer onverharde wegen. Dat kan in een dag, maar uitsmeren over twee dagen is beter en leuker. Dan is er meer tijd om het gebied te ontdekken. Bij droog weer is de route makkelijk. Bij nat weer maken de klei- en leemachtige bodem sommige stukken heel moeilijk.

Navigeren

De route uitprinten maakt het navigeren via bolletje-pijltje eenvoudig. Je hoeft dan ook geen navigatiewonder te zijn. Het GPX-bestand is via apps als TomTom Go, GPX-reader of GAIA GPS te gebruiken. Bij ons werkte het bestand in de TomTom Go-app niet goed, terwijl we daar bij andere offroadtrips wel goede ervaringen mee hadden. Beter kunt u één van de andere apps gebruiken.