Oei, Tesla noteert zeer slechte verkoopcijfers in Europa

Waar Tesla met de Model 3 en Model Y de afgelopen jaren meermaals de bestverkochte auto ter wereld in handen had, lijkt het tij te zijn gekeerd. De verkoopcijfers in Europa vallen vies tegen.

Tesla is inmiddels een beladen onderwerp. De één verafschuwt het gedrag van Elon Musk en wil niets meer met de EV-fabrikant te maken hebben, de ander schaart zich juist achter de topman. Daarnaast zal er een flink deel zijn dat er ergens tussenin zit.

Tesla-verkopen in Europa gehalveerd

Alle heisa rond Musk komen de verkoopcijfers op ons continent niet ten goede. Afgelopen maand werden slechts 15.737 Tesla’s op kenteken gezet in Europa, zo blijkt uit gegevens van Jato Dynamics. Dat is een daling van maar liefst 44 procent op jaarbasis.

Oef, dat is een flinke domper voor Elon Musk, zeker wanneer je je bedenkt dat de algehele EV-verkoop in diezelfde periode juist met ruim 25 procent steeg in de EU.

Hoewel dit een tegenvaller is, zijn de Model Y en Model 3 nog altijd de bestverkochte EV’s van februari. Dat laat zien hoe dominant Tesla voorheen was. Wel wist Volkswagen vorige maand overall meer EV’s te verkopen, maar de Duitsers hebben meer verschillende modellen.

Vernieuwde Model Y

Mogelijk kan de vernieuwde Tesla Model Y de verkoopcijfers weer opkrikken. Wellicht dat een aantal EV-kopers nog wachtte op dit model en zodoende de dramatische verkoopcijfers van begin dit jaar een ietwat vertekend beeld geven.

Anderzijds zul je met de vernieuwde Model Y wellicht nog meer kritische vragen uit je omgeving moeten doorstaan. Deze Tesla kun je immers niet gekocht hebben voordat Elon Musk ‘crazy’ is geworden.