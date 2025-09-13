Deel dit: Share App Mail Tweet

Oei, knullig foutje kost Ferrari Purosangue-eigenaar heel veel geld

Als je een felrode Ferrari Purosangue paradeert, vind je het natuurlijk hartstikke leuk dat constant alle ogen op je gericht zijn. De lol is er echter gauw vanaf wanneer je op knullige wijze schade rijdt.

Het gebeurde een ‘onfortuinlijke’ Purosangue-rijder – als je een Ferrari-bezitter überhaupt zo kunt noemen – in Parijs.

Bugatti Chiron ontwijken

In het filmpje dat viral gaat op social media, zie je hoe de bestuurder weg wil rijden bij het luxueuze Hôtel Plaza Athénée in Parijs. In het smalle straatje staan een Ferrari 812 Competizione en een Bugatti Chiron achter elkaar opgesteld. Logisch dat de Britse Ferrari Purosangue-bestuurder daar met een grote boog omheen wil draaien.

Helaas ziet hij daarbij de hoge stoep over het hoofd. Met een ferme tik knalt de velg tegen de betonrand. In elke auto is dat natuurlijk balen, maar in een Ferrari Purosangue helemaal. Ga er maar niet vanuit dat de Italiaanse autobouwer zo’n beschadigde velg gaat opknappen.

Extreem dure wielen van Ferrari Purosangue

Vermoedelijk wordt er gewoon een nieuw wiel onder gezet. En dat is een duur geintje wanneer je een Ferrari rijdt. De wielen onder deze Purosangue kosten namelijk – hou je vast – 13.890 euro… per stuk!

Dat is wel héél veel geld. We wisten al dat Ferrari Purosangue-onderdelen duur zijn. Zo kost één schokdemper ook een fortuin, maar in het geval van de Purosangue is dat een extreem geavanceerd stukje techniek. Dat kun je van een wiel niet zeggen.