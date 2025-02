Deel dit: Share App Mail Tweet

Oei, Bugatti Chiron komt niet ongeschonden uit parkeergarage

Rijd je in een Bugatti Chiron, dan zijn continu alle ogen op je gericht. Leuk als je van aandacht houdt, minder leuk als je een knullig foutje maakt in een parkeergarage.

Het overkwam een Chiron-eigenaar in Dubai. Bij het verlaten van een parkeergarage schatte hij een bocht verkeerd in. Helaas voor hem gebeurde dat voor de lens van een carspotter.

Pijnlijk foutje met de Bugatti Chiron

In de onderstaande video zie je hoe de onfortuinlijke Bugatti-bestuurder (bestaan die?) met zijn achterwiel de stoeprand raakt. Opmerkelijk, want de bocht was niet bijzonder krap.



De meeste auto’s hebben een hogere bandwang en zouden hier goed zijn weggekomen. Deze Chiron niet. Het is een beste tik en je ziet de auto een stukje opzij schuiven.

Een duur foutje. Een enkel Bugatti-wiel kost je tienduizenden euro’s. Toen we eerder schreven over de krankzinnige onderhoudskosten van een Bugatti Chiron, bleek zelfs het vervangen van een setje banden al bijna 40.000 euro te kosten. Oef!

Tourbillon als Chiron-opvolger

Bugatti heeft inmiddels een opvolger voor de Chiron klaarstaan. Autovisie had vorig jaar de exclusieve kans om je aan dit 1.800 pk sterke monster met atmosferische V16 voor te stellen. De video over de schreeuwend dure Bugatti Tourbillon zie je hieronder.