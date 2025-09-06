Deel dit: Share App Mail Tweet

Oef! Polestar lijdt 1 miljard euro verlies in tweede kwartaal

Dit jaar zou het eindelijk goed moeten gaan met Polestar, want tot voor kort moest het merk het met slechts één model doen en nu zijn het er in een keer drie. Succes verzekerd, toch? Nou nee, want in het tweede kwartaal van dit jaar heeft Polestar een monsterverlies geleden.

Waar komt het door? Hoe kan het ook anders: de Amerikaanse importheffingen. Daarom heeft Polestar 724 miljoen dollar afgeschreven op de kersverse 3, waarvan het merk verwacht dat de inkomsten in de nabije toekomst een stuk lager zullen uitvallen dan verwacht.

Rode cijfers nóg roder

Dat heeft geleid tot een nettoverlies van over april, mei en juni van 1,193 miljard dollar (ruim 1 miljard euro).

In dezelfde periode vorig jaar schreef Polestar eveneens rode cijfers en kwam het verlies uit op 544 miljoen dollar (467 miljoen euro).

Volvo hetzelfde probleem

Wat Polestar met de 3 doet, heeft Volvo recent ook al met de ES90 en EX90 gedaan. De nettowinst van de fabrikant zal dit jaar 800 miljoen euro lager uitvallen, omdat er eenmalig een fors bedrag (een impairment charge) wordt afgeschreven op beide modellen.

Polestar break-even in 2027

Polestar heeft het geluk niet zo afhankelijk te zijn van de Amerikaanse markt als Volvo. Van alle verkopen komt 77 procent uit Europa en 8 procent uit de Verenigde Staten. Een groter probleem is de stagnerende vraag naar EV’s. Het volledige leveringsprogramma is natuurlijk elektrisch. Het merk wilde eigenlijk al in 2025 break-even draaien, maar heeft dat doel nu uitgesteld naar 2027.