Occasions drie maanden op rij goedkoper, dit betaal je gemiddeld

De prijzen voor occasions zijn afgelopen maand opnieuw gedaald. De gemiddelde tweedehands auto kost nu 24.196 euro.

Dit blijkt uit cijfers van verkoopsite Autoscout24. De prijzen zijn in september met 0,22 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Occasions opnieuw goedkoper

De afgelopen drie maanden zijn occasions dus goedkoper geworden. Dit betekent echter niet dat je als consument veel minder betaalt voor een auto. Voor deze neerwaartse trend in juli werd ingezet, stegen de prijzen bijna een half jaar lang. Kijken we naar dezelfde maand vorig jaar, dan ligt de gemiddelde occasionprijs zelfs 79 euro hoger. Desondanks blijft de gemiddelde prijs redelijk stabiel.

Maart April Mei Juni Juli Aug Sep 2024 €24.657 €24.417 €24.203 €24.162 €24.060 €24.178 €24.117 2025 €24.270 €24.331 €24.380 €24.550 €24.435 €24.249 €24.196

De oorzaak van de daling van de afgelopen maanden, ligt met name bij benzineauto’s. De prijs voor een auto op benzine daalde met 0,78 procent tot 18.525 euro. Elektrische occasions stegen juist gemiddeld in prijs met bijna 1 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een elektrische tweedehands auto ligt nu op net geen 35.000 euro.

Meer tweedehands auto’s verkocht

Wat verder opvalt aan de cijfers, is de stijging van het aantal tweedehands auto’s dat verkocht wordt. In september werden er in totaal 116.434 occasions verkocht – 5,4 procent groei ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Sowieso worden er veel meer tweedehands dan nieuwe auto’s verkocht.

