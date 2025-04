Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasionkopers blijken geen EV te willen, maar benzineauto

Veel autonieuws gaat tegenwoordig over elektrische auto’s, simpelweg omdat fabrikanten daar volop mee bezig zijn. Kopers van tweedehands auto’s zijn er juist totaal niet mee bezig. Zij laten de EV liever links liggen.

Dat blijkt uit de nieuwste data van de Bovag. In het eerste kwartaal van dit jaar vormt de elektrische auto slechts klein percentage van de verkochte occasions.

Meeste occasions zijn benzineauto

Voor een deel heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat het tweedehands aanbod van elektrische auto’s kleiner is dan het aanbod benzineauto’s. Toch is het verschil wel héél groot.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn ruim 540.000 occasions verkocht. Een stijging van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het gros daarvan heeft echter een benzinemotor onder de kap.

Hybride stijgt flink in populariteit

Meer dan 81.000 van die auto’s is voorzien van hybridetechniek, een forse stijging van meer dan 32 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2024. Met 401.044 verkopen (74,2 procent marktaandeel) blijft de gewone benzineauto by far het populairst. En de elektrische auto? Die blijft met slechts 21.797 registraties (4,0 procent marktaandeel fors achter).

EV-rijden is veel duurder geworden

Waarom? De fors gestegen kosten voor elektrische rijders zullen daar een grote rol in spelen. Er is sinds dit jaar geen subsidiepot meer waar EV-kopers een financieel voordeeltje uit kunnen vissen, langzaam moet ook over elektrische auto’s steeds meer wegenbelasting worden betaald en laden aan publieke laadpalen is sinds januari plots flink duurder. Door deze kosten overweegt een groot deel van de EV-rijders zelfs terug te keren naar een benzineauto (zie onderstaande video).

In de top vijf met meest geregistreerde modellen is geen enkele elektrische auto te vinden. De populairste, tweedehands EV is de Tesla Model 3. Daarvan werden in de eerste drie maanden van 2025 4.158 stuks als occasion verkocht.