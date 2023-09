Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Nissan Micra 160 SR – betaalbaar, sportief en zuinig

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Nissan Micra 160 SR.

De Nissan Micra ken je waarschijnlijk als degelijke, zuinige en vooral burgerlijke auto. De derde generatie is met zijn ronde vormen wel wat smaakgevoelig, al is het maar zelden dat iemand zijn hoofd omdraait voor de kleine Japanner.

Nissan Micra 160 SR

Echter, er is een versie die wel het omkijken waar is. In 2005 bracht Nissan namelijk een 160 SR-versie uit van de Micra. Tussen 2006 en 2007 werd het model omgedoopt tot Sport SR, om later weer 160 SR genoemd te worden.

Maar wat maakt die ‘speciale’ versie dan het omkijken waard. Nee, hij heeft geen 160 pk als de naam doet vermoeden. Onder de motorkap ligt een 1,6-liter viercilinder die goed is voor 111 pk. Het koppel ligt op 153 Nm.

De Nissan Micra is dus geen vermogenswonder, maar wil met zijn gewicht van 992 kilogram toch aardig vooruit. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 9,8 seconden. De topsnelheid ligt op 183 kilometer per uur. Daarbij is het ook nog eens een zuinige auto: gemiddeld 6,4 liter per 100 kilometer.

Een sportonderstel

Naast meer vermogen krijgt de Nissan Micra 160 SR ook een sportonderstel. Om het design ook wat sportiever te maken is de 160 SR voorzien van een andere grille, chromen accenten en heldere richtingaanwijzers. Daarbij werd de achterbumper iets anders vormgegeven.

Het interieur van het topmodel onderscheidt zich ook van een normale Micra. Zo werd de geluidsisolatie verbeterd, onderdeel hiervan is dikker glas. De stoelen in de Micra 160 SR geven meer zijdelingse steun dan de standaard zetels in de Micra.

De Nissan Micra 160 SR als occasion

Autovisie vindt een Nissan Micra 160 SR als occasion. De heeft een kilometerstand van ruim 160.000 kilometer. De verkoper hangt een prijskaartje van bijna 4,5 mille aan de Micra.