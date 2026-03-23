Nu met frunk! Bestverkochte nieuwe auto van Nederland krijgt uitgebreide update
De elektrische Skoda Elroq was vorig jaar de bestverkochte nieuwe auto van Nederland. Samen met grotere broer Enyaq krijgt hij nu een uitgebreide update.
De Skoda Elroq debuteerde begin vorig jaar en bleek al snel zo populair dat hij met de Kia EV3 wedijverde om de titel ‘bestverkochte nieuwe auto van Nederland’. De EV3 leek lang de beste kaarten in handen te hebben, maar uiteindelijk ging de Elroq er toch met de winst vandaar.
Frunk en een nieuw infotainmentsysteem
In die zin is het bijzonder dat Skoda het model nu al vernieuwd. De Elroq en Enyaq krijgen een nieuw, op Android-techniek gebaseerd infotainmentsysteem. Ook kunnen ze voortaan worden geopend, gestart en vergrendeld met een digitale sleutel op een smartphone.
Eveneens nieuw is dat de Elroq en Enyaq vehicle-to-load ondersteunen, wat betekent dat ze elektrische apparaten van stroom kunnen voorzien. Wie de aandrijflijn in B zet (er zijn twee remregeneratiestanden), kan nu daadwerkelijk profiteren van one-pedal driving, omdat de Skoda’s zelf afremmen tot stilstand.
Opvallend is dat de Elroq en Enyaq na de update ineens een frunk hebben. Om de toegang tot het 21 liter grote opbergvak te verbeteren, wordt de voorklep ondersteund door gasveren.
Instapversies Skoda Elroq en Enyaq nu LFP-accu
Misschien wel het grootste nieuws is dat de instapversies van de Skoda Elroq en Enyaq hun 59 kWh NMC-accu verliezen en overstappen op een goedkoper LFP-exemplaar (58 kWh). De andere varianten houden hun 77 kWh-batterij.
Lees ook:
Ook interessant
-
Waarom de GLC de juiste Mercedes-Benz op het juiste moment is
-
Populariteit tweedehands elektrische auto stijgt: deze 7 occasions zijn degelijk en betaalbaar
-
Hyundai Ioniq 6 N is veel leuker dan Tesla Model 3 Performance
-
Nieuwe pausmobiel: luxe Ford komt uit dezelfde stad als de Heilige Vader en heeft een unieke aandrijflijn
-
Ford, doe dit nou niet… Deze controversiële keuze wordt er zo niet beter op
-
Een jaar te laat? Waarom we denken dat Mini zich heeft vergist met deze speciale Victory Edition
-
Volkswagen doet Apple na met dit model genaamd Neo, wordt deze ook goedkoper?
-
Volkswagen Tayron en Tiguan ineens fors goedkoper: dit kosten ze in Nederland
-
Praktijktest: Tesla Model 3 is uiterst efficiënt, maar schiet op één punt tekort
-
Honda neemt verlies van 13,5 miljard euro en schrapt plots zijn elektrische auto’s, wellicht was ‘0’ niet de juiste naam
-
Geen busje, maar ‘grand limousine’! De Mercedes VLE is een rijdende huiskamer en bioscoop in één
-
Afgeschreven leasebakken: Tesla Model 3 en Polestar 2 nu aantrekkelijk voor jou?