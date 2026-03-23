Deel dit: Share App Mail Tweet

Nu met frunk! Bestverkochte nieuwe auto van Nederland krijgt uitgebreide update

De elektrische Skoda Elroq was vorig jaar de bestverkochte nieuwe auto van Nederland. Samen met grotere broer Enyaq krijgt hij nu een uitgebreide update.

De Skoda Elroq debuteerde begin vorig jaar en bleek al snel zo populair dat hij met de Kia EV3 wedijverde om de titel ‘bestverkochte nieuwe auto van Nederland’. De EV3 leek lang de beste kaarten in handen te hebben, maar uiteindelijk ging de Elroq er toch met de winst vandaar.

Frunk en een nieuw infotainmentsysteem

In die zin is het bijzonder dat Skoda het model nu al vernieuwd. De Elroq en Enyaq krijgen een nieuw, op Android-techniek gebaseerd infotainmentsysteem. Ook kunnen ze voortaan worden geopend, gestart en vergrendeld met een digitale sleutel op een smartphone.

Eveneens nieuw is dat de Elroq en Enyaq vehicle-to-load ondersteunen, wat betekent dat ze elektrische apparaten van stroom kunnen voorzien. Wie de aandrijflijn in B zet (er zijn twee remregeneratiestanden), kan nu daadwerkelijk profiteren van one-pedal driving, omdat de Skoda’s zelf afremmen tot stilstand.

Opvallend is dat de Elroq en Enyaq na de update ineens een frunk hebben. Om de toegang tot het 21 liter grote opbergvak te verbeteren, wordt de voorklep ondersteund door gasveren.

Instapversies Skoda Elroq en Enyaq nu LFP-accu

Misschien wel het grootste nieuws is dat de instapversies van de Skoda Elroq en Enyaq hun 59 kWh NMC-accu verliezen en overstappen op een goedkoper LFP-exemplaar (58 kWh). De andere varianten houden hun 77 kWh-batterij.