Deel dit: Share App Mail Tweet

Normaal lopen! Want als je waggelt, merkt deze auto je aan als dronkenlap

Arjen Lubach heeft er recent een item van gemaakt; dat het zo moeilijk is om normaal te lopen als je weet dat je op camera staat. En dat zou best een probleem kunnen worden als General Motors ooit dit systeem invoert.

De Amerikaanse fabrikant heeft anderhalf jaar geleden een patentaanvraag gedaan, die nu naar buiten is gekomen. Het gaat om een veiligheidssysteem waarmee een auto kan herkennen of zijn bestuurder heeft gedronken.

Manier van lopen wordt geanalyseerd

Hoe werk het? Simpel gezegd wordt de manier van lopen van de bestuurder geanalyseerd met camera’s, sensoren en een kunstmatige intelligentie vóórdat hij of zij instapt. Het systeem kijkt onder meer naar hoe snel iemand loopt, hoe groot de stappen zijn en hoe recht iemand loopt.

Als de auto maar genoeg nuchtere readings heeft, kan-ie ook het verschil zien als iemand in beschonken toestand naar de bestuurderskant loopt. Is iemand ogenschijnlijk onder invloed, dan wordt hij of zij met visuele of audiosignalen gewaarschuwd en treedt er een secundair systeem in werking: een alcoholslot, waarbij iemand moet blazen.

Is het een goed idee van General Motors?

Is het hierboven beschreven systeem een goed idee van General Motors? Mwah, want het lijkt ons een probleem als iemand een lichamelijke aandoening of handicap heeft, of al wat ouder is en onvast loopt. Afijn, dat het bedrijf dit patent heeft aangevraagd, betekent natuurlijk niet dat het ook wordt toegekend en/of in productie gaat.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.