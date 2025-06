Deel dit: Share App Mail Tweet

Nog steeds brandende Morning Midas: lading anders dan gedacht

Het vrachtschip Morning Midas drijft nog steeds brandend in de Pacifische oceaan. De belading bestaat uit een flinke hoeveelheid auto’s, maar minder EV’s dan eerder gedacht.

Eerder deze week berichte we al dat het schip in brand vloog en dat de vracht uit 3.000 auto’s, waarvan 800 elektrisch, bestond. De Amerikaanse kustwacht heeft nu een update gegeven en deze data blijkt niet helemaal te kloppen.

Het aantal EV’s aan boord van de Morning Midas

De eventuele blussers kunnen ietsje opgeluchter ademhalen, want van de 3.048 auto’s aan boord van de Morning Midas, zijn er ‘maar’ 70 volledig elektrisch. Verder zijn er wel 681 hybride-modellen aan boord. Een groter aantal EV’s zou bluswerkzaamheden kunnen bemoeilijken, omdat de batterijbranden hiervan moeilijk te bedwingen zijn.

Het 183 meter lange containerschip was van China op weg naar Mexico. Deze reis is vroegtijdig tot een einde gekomen, op ongeveer 547 kilometer ten zuidwesten van Adak (in Alaska).

Eigendom en vervolg

De Morning Midas is in eigendom van de Britse firma Zodiac Maritime en vaart onder de Liberiaanse vlag. De bemanning was ten tijde van het incident 22 hoofden sterk en is volledig geëvacueerd.

De vrachtdrager heeft verder 350 ton aan brandstof en 1.530 ton aan stookolie aan boord. De Amerikaanse kustwacht verwacht dat er binnen twee weken twee schepen ter plaatse komen.