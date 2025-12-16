Deel dit: Share App Mail Tweet

Nog geen verbod op benzinereclames: ‘Juridisch is het te onzeker’

Het verbod op fossiele reclames voor vliegvakanties en bijvoorbeeld benzine wordt niet landelijk ingevoerd. Klimaatminister Sophie Hermans (VVD) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het niet per se onmogelijk is om zo’n nationaal verbod in te voeren, maar het juridisch nog te onzeker is.

Momenteel geldt er een verbod op fossiele reclames in Den Haag. De rechtbank in de stad oordeelde op 25 april van dit jaar dat de gemeente dit verbod ingevoerd mag houden en er zelfs op gehandhaafd mag worden.

Verbod op benzine- en vliegreclames juridisch te onzeker

PvdD-kamerlid Christine Teunissen zag het wel zitten om dergelijk verbod landelijk in te voeren en dus vroeg ze begin juli of dit mogelijk is. Hermans laat weten dat dit niet het geval is. Een landelijk verbod op reclames van benzine en vliegvakanties moet aan meer en strengere eisen voldoen.

Zo zou het in conflict komen met Europese regels over vrij verkeer van diensten. Daarbij vindt de minister dat het reclameverbod niet voldoende is om fossiele producten te verminderen. Overigens gaat ook het verbod op brandstofmotoren per 2035 waarschijnlijk niet door.