Nog een nieuwe trajectcontrole: hier op de A7 moet je goed op je snelheid letten

Het Openbaar Ministerie meldt dat ruim één op de zes automobilisten op de A7 tussen Hoorn en Purmerend te hard rijdt. En daarom starten ze een trajectcontrole.

Daarom moet je vanaf deze week oppassen voor trajectcontrole als je van Hoorn naar Purmerend rijdt, tussen hectometerpaal 28.1 en 19.0. De trajectcontrole de andere kant op, van Purmerend naar Hoorn, wordt later dit jaar geactiveerd. Zo’n week geleden werd er al een andere trajectcontrole geactiveerd.

Hoe werkt een trajectcontrole eigenlijk?

Bij een trajectcontrole hangen camera’s boven de weg die auto’s aan het begin en het einde registeren. Op basis van hoe lang een auto over het traject doet, wordt berekend wat zijn gemiddelde snelheid is.

Kun je er harder doorheen dan is toegestaan?

Moet je je precies aan de snelheid houden? Ja, eigenlijk wel, natuurlijk, maar in de praktijk kun je best iets harder door een controle.

Trajectcontrole op Nederlandse snelwegen

In Nederland staan op elf hoofdwegen en twintig N-wegen in beide richtingen controles aan. De elf hoofdwegen zijn: