Nissan laat ineens drie nieuwe elektrische auto’s zien

Het gaat niet goed met Nissan: teruglopende winsten, geschrapte banen en een mislukte fusie. Er was de afgelopen maanden weinig goed nieuws. Tot nu! Het merk laat ineens drie nieuwe elektrische auto’s zien: de Micra, Leaf en Juke.

Dat ze bij Nissan flink aan de bak moeten, werd al eerder duidelijk. De top van het management liet eerder weten dat het merk nog maar twaalf tot veertien maanden heeft om te overleven. Dat bericht is inmiddels al vier maanden geleden.

1. Nissan Micra

Een van de drie nieuwe elektrische Nissans is de Micra. De auto staat op het AmpR Small-platform waar ook de Renault 4 en 5 op gebouwd zijn. Dit betekent dat de Nissan Micra EV twee batterijopties heeft: 40 of 52 kWh. Met het grootste accupakket komt hij meer dan 400 kilometer ver.

Verder is betaalbaarheid natuurlijk belangrijk. Door gebruik te maken van het platform van de 5, is het ongetwijfeld een betaalbare auto. De Renault is immers al te krijgen vanaf 25.000 euro. Voor dat geld krijg je eigenlijk de versie die je niet wilt. Waarom? Dat vertelt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video.

Omdat ze bij Renault Group de Alpine A290 hebben, de sportieve versie van de 5, lijkt een Nissan Micra Nismo tevens een logische stap. Vooralsnog is er niets bekend over een sportievere variant. De normale elektrische Micra komt al in 2025 op de markt.

2. Nissan Leaf EV

De Nissan Leaf was een van de grondleggers van het elektrisch rijden. Nu komt er van de EV een derde generatie.

De auto staat op hetzelfde platform als de Nissan Ariya. Met wat voor specificaties de Leaf op de markt komt, is nog onduidelijk. Het model verschijnt ook al dit jaar op de markt

3. Nissan Juke

Het derde nieuwe model van Nissan is ook volledig elektrisch: de Juke. De crossover zal niet zo snel als de andere twee auto’s op de markt komen, de ontwikkelingen draaien nog op volle toeren.