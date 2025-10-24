Nissan komt met opvallende uitvinding om gratis te rijden
Nissan laat de Ao-Solar Extender zien. De uitvinding biedt een uitschuifbaar zonnepaneel waardoor je gratis moet kunnen rijden.
Zonnepanelen op auto’s zijn niets nieuws. Zo maakten we eerder kennis met het Nederlandse Lightyear dat failliet ging en aan een doorstart werkt en vind je op de huidige Toyota Prius zonnepanelen.
Zonnepaneel-uitvinding van Nissan
Nissan laat op de Japan Mobility Show nu een uitschuifbaar zonnepaneel zien. Hiermee kun je volgens de fabrikant zo’n 3.000 kilometer per jaar elektrisch rijden. Dit betekent dat de gemiddelde Nederlander zo’n 30 procent van zijn kilometers met gratis energie kan afleggen. Let wel, in Nederland is het natuurlijk niet zo zonnig als in Japan. Ongetwijfeld is de opbrengst in ons land een stuk minder. Daarbij is de voorbeeldauto een Sakura, die met zijn kleine afmetingen en accu een erg efficiënte EV is.
Desondanks is het uitklapbare zonnepaneel een bijzondere verschijning. Als je op kantoor of werk aankomt, kun je met het uitschuifdeel 200 W opwekken bovenop de al 300 W die vast op het dak van de Nissan zit.
Deze energie is niet enkel te gebruiken om mee te rijden, maar de stroom kan ook teruggeleverd worden. Met name in een seismisch actief land als Japan kan dit erg handig zijn.
