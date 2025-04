Deel dit: Share App Mail Tweet

Nissan diep in de nestjes! Verlies negen keer zo groot als verwacht

Nissan maakt zijn jaarcijfers pas op 13 mei bekend, maar heeft nu al de verwachtingen naar beneden bijgesteld. En hoe?! Want volgens de fabrikant gaat het verlies ruim negen keer (!) groter uitvallen als eerder gedacht.

Dat Nissan in zwaar weer zit, wisten we, maar de situatie is kennelijk nog nijpender dan eerst werd gecommuniceerd. Het verlies over het boekjaar 2024 zou eerst uitkomen op omgerekend 490 miljoen euro, maar nu gaat het bedrijf uit van veel meer: 4,6 miljard euro.

Grootste verlies Nissan ooit

Dat zou dan het grootste verlies ooit in de geschiedenis van Nissan zijn. En de producent moet het helemaal zelf proberen te redden, want recent zijn fusiegesprekken met Honda op niets uitgelopen. Nissan is reeds begonnen met een enorme reorganisatie.

Onderhandelingen met Honda

De onderhandelingen met Honda leken eerst de goede kant op te gaan, maar werden al snel gestopt. Honda wilde een dochteronderneming maken van Nissan, dat juist een samenwerking op gelijke voet nastreefde.

Negenduizend banen schrappen

Nissan is op zoek naar een andere partner en heeft aangekondigd meer dan negenduizend banen te zullen schrappen. Ook gaat het merk met een kammetje door het modellengamma, dat gestroomlijnd moet worden om kosten te besparen.

Drie nieuwe elektrische auto’s

Nissan was een pionier op het gebied van volledig elektrische auto’s, met de Leaf, maar heeft sindsdien het voordeel uit handen gegeven. Recent liet het merk ineens drie nieuwe EV’s zien: de Micra, Leaf EV en Juke. De Micra staat op basis van de Renault 5.