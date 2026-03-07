Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe uitvinding van Mercedes maakt einde aan wagenziekte, dit is hoe het werkt

Nieuwe auto’s zijn slimmer dan ooit, maar ze lossen vooral ook problemen op die er helemaal niet zijn. Een stel techneuten van Mercedes heeft zich wel echt nuttig gemaakt en vraagt patent aan voor een uitvinding tegen wagenziekte.

Misselijkheid in de auto, ook wel kinetose genoemd, komt met name voor bij kinderen tussen de twee en twaalf jaar oud. Maar ook als je ouder bent, kun je er last van hebben.

Wagenziekte

Wagenziekte ontstaat doordat je evenwichtsorgaan iets anders registreert dan je ogen. Daarom kan het helpen om goed naar de weg te kijken tijdens het rijden. Daarbij is het aan te raden niet te veel te eten voor vertrek en te zorgen voor koele lucht. Lezen, TikTokken of spelletjes spelen in de auto is geen goed idee.

De oplossing van Mercedes

Heb je dan alsnog last van wagenziekte, dan kun je een reistablet nemen. Dit is in toekomstige modellen van Mercedes misschien niet meer nodig. De techneuten hebben een patent aangevraagd waarbij luchtstromen en led-lampjes reageren op hoe de auto beweegt.

Trek je op, dan neemt de luchtstroom toe. Bij remmen zal de ventilator minder hard blazen. Doordat je dit voelt en ziet middels de led-lampjes, moet je minder snel wagenziek worden. Overigens gaat het niet alleen om luchtstromen uit de bestaande ventilatieroosters, maar ook in de stoelen, hoofdsteunen en de hemelbekleding.

In maart 2025 werd de patentaanvraag ingediend, waarna eind vorige maand het Duitse octrooibureau het patent publiceerde. Ongetwijfeld gaat het nog even duren voordat deze nieuwe techniek in auto’s van Mercedes te vinden is. Sowieso is bij dit soort uitvindingen altijd maar de vraag of ze daadwerkelijk in productie worden genomen.