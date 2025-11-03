Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Toyota krijg je geleverd als een IKEA-bouwpakket

Op de Japan Mobility Show heeft Toyota de IMV Origin onthuld. Het is een klein 4×4-platformvoertuig dat je helemaal naar eigen wens kunt aanpassen. Het Japanse merk richt zich op de automarkt in Afrika, met name op dorpen in afgelegen gebieden.

Ken je die filmpjes tegen van auto’s die in Nederland eigenlijk total loss zijn, maar in afgelegen gebieden nog stug door blijven rijden. Compleet weggeroest, soms zonder bodem, maar met een flinke dosis vindingrijkheid houden mensen ze toch rijdend. Toyota stimuleert die handigheid met deze IMV Origin.

Klein maar fijn

De kleine werktruck heeft vierwielaandrijving, wat hem een geschikte kanditaat maakt voor het ruige terrein in Afrika. Ook is er rekening gehouden met het beperkte aanbod van reserveonderdelen in de afgelegen dorpen. De IMV wordt namelijk niet volledig afgemaakt door Toyota, maar wordt als een soort IKEA-pakket verscheept, waarna de gebruiker het voertuig zelf verder in elkaar kan zetten.

Volgens Toyota is de kleine auto makkelijk op te bouwen en aan te passen. Je kunt er eenvoudig een kleine pick-up, safaribus of bakwagen van maken. Althans, die eenvoud nog moet blijken, een IKEA-kast in elkaar zetten is soms al een flinke klus.

Het merk laat bewust de eindmontage aan de gebruikers over, in de hoop dat lokale ondernemers in afgelegen gebieden het voertuig kunnen afmaken en aanpassen aan de behoeften van anderen in de regio. Zo kunnen zij ook kleine werkzaamheden uitvoeren of onderdelen leveren aan de lokale markt. Maar zal het karretje dit verkoopsucces in Afrika overtreffen?

Toyota mini-truck naar Europa?

Er zijn nog geen technische details van de IMV Origin bekendgemaakt. Het platformwagentje zal hoogstwaarschijnlijk geen elektrische aandrijving hebben, omdat er in de afgelegen gebieden waar de IMV wordt geleverd geen EV-laadpalen zijn. Het lijkt er helaas niet op dat het Toyota-wagentje in Europa verkocht zal worden.