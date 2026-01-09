Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Tesla Model Y krijgt nu 657 kilometer aan actieradius

Met de introductie van de Tesla Model Y Standard zette Tesla eerder al in op een soberder uitgeruste, scherper geprijsde variant. Die formule wordt nu doorgetrokken met een grotere accu. De naam verraadt het al: de Tesla Model Y Standard Long Range Achterwielaandrijving combineert een eenvoudig uitrustingsniveau met een veel grotere WLTP-actieradius van 657 kilometer.

Ter vergelijking: de reguliere Model Y Standard blijft steken op 534 kilometer. Daarmee is dit, in het Nederlandse aanbod, zelfs de Model Y met het grootste bereik.

Wat kun je verder bij de nieuwe Tesla Model Y verwachten?

De basis van de Standard Long Range blijft ongewijzigd. De auto heeft achterwielaandrijving, één elektromotor en een bewust eenvoudige afstemming. Dat betekent bijvoorbeeld minder geluidsisolatie en een versimpelde ophanging. In tegenstelling tot de ‘Perfomance’ krijg je dus geen adaptieve suspensie. Verder mis je sommige luxevoorzieningen van de premium-uitvoeringen, zoals schermen voor achterpassagiers en krijg je een eenvoudiger audiosysteem.

Aan de prestaties verandert er niet veel. De aandrijflijn is identiek aan die van de ‘gewone’ Tesla Model Y Standard, wat resulteert in een sprint van 0 naar 100 km/h in 7,2 seconden en een topsnelheid van 201 km/h. De nadruk ligt duidelijk niet op sportiviteit, maar op zuinig omgaan met energie.

Het gemiddelde WLTP-verbruik komt uit op 12,7 kWh per 100 kilometer. Snelladen gebeurt met maximaal 175 kW. Onder gunstige omstandigheden levert een kwartier aan de Supercharger volgens Tesla tot zo’n 260 kilometer extra rijbereik op. AC-laden gaat verder met 11 kW. Maar Tesla is niet de enige die bezig is met eigen laadpalen. Deze Tesla-concurrent wil namelijk zijn eigen netwerk aanleggen.

Standard blijft Standard

Belangrijk om te benadrukken: ‘Long Range’ verandert niets aan het uitrustingsniveau. Ook deze uitvoering van de Tesla Model Y blijft een Standard, met alle bijbehorende keuzes. Vierwielaandrijving blijft bijvoorbeeld een exclusieve eiegenschap van de priemium-uitvoeringen. Daar staat tegenover dat Tesla nog altijd een complete basisuitrusting levert, inclusief Autopilot en draadloze software-updates.

Zoveel kost de Tesla Model Y Standard Long Range Achterwielaandrijving

De positionering wordt vooral duidelijk bij het prijskaartje. De Tesla Model Y Standard Long Range Achterwielaandrijving staat in Nederland vanaf 46.990 euro in de configurator. Dat is 7.000 euro meer dan de reguliere Model Y Standard, die begint bij 39.990 euro. Tegelijk blijft hij duidelijk onder de Premium RWD, die rond de 50.990 euro kost. Het model is per direct te bestellen en volgens de site duurt de levertijd enkele weken.