Nieuwe Tesla Model Y-concurrent komt toch naar Nederland! Dit kost-ie

Dongfeng’s luxemerk Voyah zegt al geruime tijd dat het met de nieuwe Courage naar Nederland komt. Toch was het na de introductie van het model lange tijd stil. Tot nu, de Tesla Model Y-concurrent komt toch ineens naar ons land, deze zomer nog.

De Courage heeft last van de importheffingen, waardoor de prijs van de auto zo’n 30 procent hoger zou komen te liggen. Het gevolg: een prijs zo hoog dat niemand de Chinees in overweging neemt. Nu zijn de Nederlandse importeur en de Chinese moederfabrikant toch tot een akkoord gekomen.

Voyah Courage moet het nu opnemen tegen nieuwere auto’s

Dat betekent wel dat er sinds de introductie (video bovenaan artikel) al negen maanden zijn verstreken. En in deze snel ontwikkelende markt is dat een hele tijd. Inmiddels is de nieuwe Tesla Model Y er bijvoorbeeld al en zijn er ook vele andere nieuwe elektrische auto’s bij gekomen.

In Nederland wordt de Voyah Courage geleverd als achterwielaandrijver met 293 pk en 470 kilometer aan range. Ook is er een 436 pk sterke vierwielaandrijver met 440 kilometer actieradius. Ze hebben beide een 80 kWh LPF-accupakket en een maximale laadsnelheid van 145 kW. Met die specificaties, en met name de range, kan hij inmiddels niet meer concurreren met de Tesla Model Y.

Voyah Courage prijs in Nederland

Of de Voyah Courage uiteindelijk kans maakt om in Nederland te verkopen, is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de prijs. En die is bekend. De Courage is er als Business Edition (293 pk) voor 44.990 euro. De Performance Edition (436 pk) kost 49.990 euro.