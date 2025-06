Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe SUV heeft kleine accu en 1100+ km aan actieradius

Het Chinese automerk Omoda komt met een nieuwe auto naar Nederland genaamd de O9. De SUV heeft een niet al te grote accu, maar komt toch meer dan 1.100 kilometer ver zonder te stoppen.

Deze opmerkelijk grote range is te danken aan het feit dat de O9 geen elektrische auto is maar een plug-in hybride. De vierwielaangedreven auto heeft twee elektromotoren en een 1,5-liter viercilinder turbomotor. Het systeemvermogen komt uit op 535 pk en 650 Nm aan koppel.

Is de accu wel zo klein?

De accu van de Omoda O9 heeft een capaciteit van 34,46 kWh. Dat is voor een elektrische auto klein, maar voor een hybride is dat behoorlijk. Desondanks is er een range van slechts 145 kilometer volgens de WLTP-meetmethode mogelijk. Ter vergelijk: de concurrerende Volkswagen Tayron komt met een veel kleinere accu al bijna 100 kilometer ver, zo blijkt uit een Autovisie-test.

Naast de accu is de benzinetank ook verantwoordelijk voor een groot deel van de energieopslag. De tank van de Omoda O9 meet maar liefst 70 liter en dat is behoorlijk voor een hybride. Hierdoor komt de actieradius uit op meer dan 1.100 kilometer.

Prijs Omoda O9

Wat het topmodel van Omoda exact gaat kosten, is nog onduidelijk. Het merk laat aan Autovisie weten dat de instapprijs rond de 50.000 euro komt te liggen.