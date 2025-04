Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Subaru-airbag kan veel Nederlandse levens redden

Nederlanders zijn dol op fietsen. Ondanks onze goede fietsinfrastructuur, gaat het toch met enige regelmaat mis. Volgens het CBS kwamen vorig jaar 246 fietsers om het leven bij een verkeersongeval. Deze airbag van Subaru zou dat aantal omlaag kunnen brengen.

Sinds zijn uitvinding, heeft de airbag vele levens gered. In deze Subaru zijn airbags er echter niet enkel voor de inzittenden, maar ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers op het moment dat de auto onverhoopt met hen in aanraking komt.

Subaru-airbag om fietsers te beschermen

Subaru werkt sinds 2016 met voetgangersairbags (zie de video hieronder). Het merk rust zijn Forester nu uit met een groter exemplaar, dat ook fietsers beschermt. Een feature die wij zouden moeten aanmoedigen. Geen land ter wereld kent immers zoveel fietsers als Nederland (relatief gezien uiteraard).

Het is dan ook spijtig dat we moeten melden dat Subaru deze fietservriendelijke exterieurairbag vooralsnog enkel in Japan lijkt te leveren.

Volvo al snel gestopt met voetgangersairbag

Soortgelijke systemen zijn overigens niet nieuw. Volvo rustte zijn V40 uit met een externe airbag voor voetgangers, maar al na twee jaar stopte het Zweedse merk daar alweer mee. Waarom is niet helemaal duidelijk.

Mogelijk had de voetgangersairbag niet het gewenste resultaat. Er zijn ook gevallen bekend dat de airbag afging bij al een klein tikje tegen de bumper, waarna de nodige schade aan de motorkap, voorruit en ruitenwissers is ontstaan.