Nieuwe Skoda-uitvinding voorkomt ongelukken: fietsbel werkt zelfs door koptelefoons heen
Autofabrikant Skoda heeft een nieuwe fietsbel ontwikkeld die ook hoorbaar is voor weggebruikers met een koptelefoon of oordopjes in – zelfs wanneer noise cancelling is ingeschakeld.
Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een koptelefoon met ruisonderdrukking en die wordt ook vaak in het verkeer gebruikt. Of je nu fietst, in een cabrio rijdt of wandelt: muziek maakt alles leuker.
Skoda-bel gaat dwars door koptelefoons heen
Totdat je plots een fietser of ander verkeer over het hoofd ziet. Doordat omgevingsgeluid wordt onderdrukt, hoor je vaak geen fietsbellen of claxons meer.
Skoda denkt daar nu een oplossing voor te hebben met de zogeheten DuoBell. Deze fietsbel produceert een geluid tussen de 750 en 780 Hz. Precies in dat frequentiebereik zit een ‘gat’ in veel noise cancelling-systemen, waardoor het signaal wél doorkomt zonder dat het extreem hard hoeft te zijn.
Omdat koptelefoons en oordopjes dit geluid niet (snel genoeg) herkennen als ruis, wordt het niet weggefilterd. Volgens Skoda wordt de bel daardoor tot 22 meter en zo’n 5 seconden eerder opgemerkt dan een standaard fietsbel. Dat kan ongelukken helpen voorkomen.
Volledig mechanisch
Opvallend is dat de bel volledig mechanisch is: er komt geen chip, printplaat of accu aan te pas. Voorlopig gaat het nog om een prototype, dus het kan nog even duren voordat we dit op straat zien. Mogelijk kan deze techniek in de toekomst ook worden toegepast in auto’s. Ruisonderdrukking wordt immers soms ook in moderne EV’s toegepast.
