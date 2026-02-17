Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Porsche voor minder dan 20.000 euro: smaakgevoelige elektrische auto duikt op in Italië

De Porsche 917K is een van de meest legendarische raceauto’s ooit. Zijn Gulf-kleurstelling wordt vandaag de dag nog veel gebruikt, zelfs voor een microcar van minder dan 20.000 euro.

Het voertuig dat hier voorzien is van de livery is een Microlino. Dit is een microcar die je als brommobiel en L7e kunt krijgen met topsnelheden van 45 en 90 km/h. Deze kleine auto’s duiken steeds vaker op in Nederland.

Porsche-Microlino

De Porsche-Microlino is gebouwd voor Sara Levy, de dochter van Ferrari Challenge-rijder Andrea Levy. Deze microcar is specifiek voor haar gebouwd en dit is het enige exemplaar.

Hoewel de Gulf-kleurstelling een drol nog goed staat, komt de livery van de Le Mans-held niet echt tot zijn recht op deze microcar. De koplampstickers maken dat de kleine stadsauto wat verdrietig de wereld inkijkt.

Het duurde vier maanden om de microcar in de Turijnse fabriek te bouwen. Met name in het lakwerk en interieur is behoorlijk wat tijd gestoken. Zo zijn interieurdelen bekleed met alcantara en zijn de panelen en het stuurwiel voorzien van contrasterend lichtblauw stiksel.

Minder dan 20.000 euro

Wat deze Porsche-microcar exact heeft gekost, is onduidelijk. In Nederland koop je al een Microlino vanaf 17.990 euro.