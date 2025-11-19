Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Porsche Cayenne heeft 1.156 pk en krijgt als Turbo opvallende vleugels aan de achterkant

Na maanden van teasen is het eindelijk zover: Porsche laat de gloednieuwe Cayenne zien. Met 1.156 pk is dit de krachtigste productie-Porsche ooit. En in de Turbo-uitvoering krijgt hij opvallende achtervleugels.

Een van de meest bijzondere features is dat de nieuwe Porsche Cayenne optioneel draadloos kan opladen met 11 kW. Je hoeft thuis dus nooit meer in te pluggen: via een vloerplaat wordt de auto volledig contactloos opgeladen.

Porsche Cayenne heeft 800 volt-boordnet

Wanneer je wel de stekker in de snellader steekt, profiteer je van het 800 volt-boordnet. Daarmee haalt de Cayenne tot 400 kW laadsnelheid, goed voor een laadsprint van 10 naar 80 procent in slechts 16 minuten. Het accupakket is 113 kWh groot en levert een WLTP-range van 623 kilometer. Na tien minuten laden kun je alweer 325 kilometer verder. Je moet dus snel je koffie opdrinken.

Niet alleen opladen gaat snel, ontladen ook. De basisversie heeft 442 pk en 835 Nm koppel, de Turbo 1.156 pk en 1.500 Nm. Die laatste sprint in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 260 km/h. Om dat vermogen consistent te kunnen leveren, heeft de Turbo een oliegekoelde elektromotor op de achteras.

Dit gebeurt er aan de achterkant

Wie voor de Cayenne Turbo kiest, krijgt bovendien een compleet andere achterkant. De actieve aeroblades maken de auto optisch breder en vormen grote kunststof vleugels die vooral in uitgeklapte stand flink aanwezig zijn. Ingeklapt ogen ze subtieler. Ook het achterlichtdesign is nieuw: de letters “Porsche” zitten nu verwerkt in de lichtbalk, de diffusor is massiever uitgevoerd en dankzij een geribbelde strook onder de achterklep oogt het geheel drukker en agressiever dan het uitgaande model. Porsche gebruikt ook duidelijk meer vierkante vormen.

Aan de voorkant gebeurt minder spannends en had je op basis van de nieuwe Macan al veel kunnen voorspellen. Opvallend is wel dat de Cayenne geen gesplitste koplampen krijgt, terwijl de Turbo zwarte vlakken in de neus heeft op de plek waar bij de Macan het dimlicht zit.

De nieuwe Porsche Cayenne is langer

De nieuwe Cayenne is bovendien flink gegroeid: hij is 4,99 meter lang en heeft een wielbasis die met 13 centimeter toenam. Daardoor zit je achterin beter en heb je tot 781 liter bagageruimte met alle zitrijen omhoog. De elektrische Cayenne mag daarnaast 3,5 ton trekken, waardoor er zonder moeite een flinke caravan of aanhanger achter kan.

Binnenin valt het enorme digitale displaycluster op, met in het midden een groot gebogen scherm. Daarnaast verwent Porsche de inzittenden met verwarmde stoelen, verwarmde armsteunen en zelfs verwarmde deurpanelen.

Porsche heeft inmiddels ook al de prijzen van de nieuwe Cayenne gecommuniceerd. De 'basisuitvoering' begint bij 109.900 euro en voor de Turbo moet je minimaal 171.500 euro meebrengen.