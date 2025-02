Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe plug-in hybride van Lynk & Co heeft enorme elektrische range

De Lynk & Co 08 is een bijzonder interessante plug-in hybride. Waarom? Omdat hij een enorme elektrische range combineert met de mogelijkheid tot snelladen.

De meeste plug-in hybrides blijven met hun elektrische bereik onder de 100 kilometer. Deze Lynk & Co 08 niet. Hij komt op zijn elektromotor alleen maximaal 200 kilometer ver, gemeten volgens de Europese WLTP-methode.

Totale actieradius: 1.100 kilometer

Dat maakt het concept van de plug-in hybride ineens veel interessanter voor de gemiddelde Nederlander, aangezien die het gros van alle ritten nu volledig elektrisch kan afleggen. Volgens Lynk & Co is de totale actieradius van de 08 zo’n 1.100 kilometer.

Aandrijflijn Lynk & Co 08

Want natuurlijk heeft-ie ook een benzinemotor aan boord, een 1,5-liter viercilinder met 163 pk, die wordt ondersteund door een 218 pk leverende elektromotor. In China is de 08 er in twee accuversies: 21 en 39,8 kWh. Alleen die laatste heeft het elektrische bereik van 200 kilometer.

Welke 39,8 kWh-variant naar Nederland komt, is niet helemaal duidelijk, want er is in China namelijk ook nog een versie met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Die is goed voor 593 pk, heeft 905 Nm koppel en gaat in 4,6 seconden van stilstand naar 100 km/h.

Stuk langer dan Lynk & Co 01

De Lynk & Co 08 is een forse SUV, trouwens, met een lengte van 4,82 meter en een wielbasis van 2,85 meter. Dat maakt hem ongeveer 30 centimeter langer dan de 01, die sinds 2021 in Nederland op de markt is.

Snelladen met maximaal 85 kW

Opvallend is dat de 08 ook kan snelladen. Al moeten we ‘snel’ misschien tussen aanhalingstekens zetten, want hij haalt aan een DC-laadstation maximaal 85 kW, waarmee de 39,8 kWh-batterij na ruim een half uur weer voor 80 procent vol zit.

In juni beschikbaar in Nederland

De 08 arriveert in juni in Nederland. Daarmee bestaat het leveringsprogramma van Lynk & Co uit de oude 01, de vernieuwde 01 en de elektrische 02. Alleen die eerste is te rijden via het bekende abonnement en is maandelijk opzegbaar.

Abonnement minder belangrijk

Voor Lynk & Co wordt het abonnementsmodel minder belangrijk, zei de Europese topman Nicolas López Appelgren tegen Autovisie. Het grootste deel van de nieuwe auto’s in Europa wordt zakelijk gereden. Wil Lynk & Co groeien, dan moet het zich daarop richten.

Ook worden de marges op de abonnementen steeds kleiner, legde hij uit. In 2021 betaalden klanten 500 euro in de maand en nu 679 euro, maar door de toegenomen kosten voor Lynk & Co blijft er voor het merk onder de streep minder over.