Nieuwe pausmobiel: luxe Ford komt uit dezelfde stad als de Heilige Vader en heeft een unieke aandrijflijn

De paus kreeg in het verleden al meerdere auto’s, maar daar is nu een nieuw model bijgekomen. Ditmaal gaat het om een aangepaste Ford Explorer die speciaal voor hem is gebouwd en werd overhandigd.

De auto is een cadeau van Jim Farley en zijn vrouw. Hij is topman van Ford en vertegenwoordigde het Chicago-team dat de auto bouwde. Uit deze stad komt de huidige paus en de Ford Explorer heeft verschillende details die hierop duiden. De overhandiging vond eind februari plaats in het Vaticaan. De vorige paus kreeg ook auto’s, maar leek niet zo gecharmeerd van zijn Volkswagen ID.3.

Speciale Ford Explorer voor Leo XIV

De basis voor de pausauto is een Ford Explorer Platinum met hybride aandrijving. Onder de motorkap ligt een 3,3-liter V6 en de SUV beschikt over een tientrapsautomaat. Dat is een zeldzame aandrijflijn, die Ford alleen voor politie-eenheden beschikbaar stelt. Ook in Nederland rijdt de politie sinds een paar jaar in Fords. Dat zijn geen Explorers zijn, maar Kuga’s.

In het interieur zitten verwijzingen naar Chicago en het Vaticaan. Zo staat de skyline van de stad op de middenconsole en komen symbolen terug op de stoelen en instaplijsten. Ook kreeg de Ford Explorer kentekens met de opdruk “DA POPE” en “LEO XIV”.

Tijdens de overhandiging in Vaticaanstad liet Jim Farley de functies van de Ford Explorer zien. “Hij merkte alle persoonlijke details op en waardeerde ze,” zei Farley over de reactie van de paus. “We hebben zelfs een kort ritje gemaakt en ik kan bevestigen dat de Heilige Vader graag sportief rijdt.” Het is niet bekend hoeveel de Explorer kostte. Normaal worden deze auto’s in de VS voor minimaal 44.223 euro verkocht, maar dit exemplaar zal gegarandeerd duizenden euro’s duurder zijn.

Bijzonder project voor Ford

Het project duurde meerdere maanden en bleef lange tijd strikt geheim. De medewerkers wisten tot het laatste moment alleen dat de Ford Explorer voor een VIP bedoeld was, maar niet dat het om paus Leo ging. Samen met de auto stuurden medewerkers brieven en een foto van het team naar het Vaticaan. In ruil daarvoor zegende de paus rozenkransen die werden teruggestuurd. De Explorer gaat niet de pausmobiel vervangen, maar wordt toegevoegd aan het wagenpark van de microstaat.