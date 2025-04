Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe N7 kan eerste Chinese Nissan in Europa worden

Nissan laat een nieuw model zien genaamd de N7. De elektrische auto is in samenwerking met Dongfeng ontwikkeld en kan de eerste Chinese auto van het merk worden in Europa.

Nissan is een wereldwijd merk en niet ieder model kent zijn oorsprong in Japan. Zo zijn er voor en in Amerika en Europa aparte modellen ontwikkeld. Voor de Chinese markt werkt het, net als bijvoorbeeld Honda, samen met gigant Dongfeng. Die fabrikant kennen we in Europa van Voyah en de Box.

Chinese Nissan

Het is dus geen groot nieuws dat er een Dongfeng-Nissan gebouwd wordt, maar wél dat het merk exportplannen met die auto heeft. Er bestaat een kans dat de Nissan N7 naar Europa komt.

Hoewel een sedan-achtige wellicht niet direct een gigantisch volumemodel zal worden, kan de N7 wellicht een bijdragen bij het uitbreiden van het portfolio. Want hoewel het merk een van de grondleggers van elektrisch rijden was, zit het nu in zwaar weer en zijn de in Europa leverbare EV’s allesbehalve indrukwekkend. Gelukkig zitten er wat nieuwe modellen in de pijplijn.

De Nissan N7 is 4,93 meter lang en heeft een wielbasis van 2.92 meter. Tussen de voor- en achteras ligt een accupakket met een capaciteit van 58 of 73 kWh. Beide zijn LFP-accu’s met een boordspanning van 400 volt. De actieradius bedraagt 510 of 635 kilometer.

Update Nissan bevestigt aan Autovisie dat de N7 ook buiten China geleverd zal worden. Of hij ook naar Europa komt, is nog de vraag.

Let wel, dat is volgens de Chinese meetmethode. Deze is optimistischer dan de in Europa gebruikelijke WLTP-meethode. Hoe snel het accupakket is op te laden, laat Nissan nog niet weten. Hij zou van 10 naar 80 procent laden in 19 minuten.

De elektromotor van de Nissan N7 drijft altijd de voorwielen aan. Keuze is er uit een 218 of 272 pk-variant.