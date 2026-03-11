Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe motie moet redding zijn voor youngtimers: “Dit zou enorm goed nieuws zijn”

De versobering van de youngtimerregeling die eind november werd aangekondigd, vormde een mokerslag voor de vele autohandelaren die zich op youngtimers focussen. In één klap viel de vraag naar youngtimers stil en stortte de waarde van hun wagenpark ineen. Nu gloort er weer een sprankje hoop.

Tweede Kamer-lid Pieter Grinwis (ChristenUnie) sprak vandaag tijdens het Commissiedebat Fiscaliteit. Hij erkende dat het huidige voorstel een ‘schok’ teweeg had gebracht in de youngtimerwereld. “Daarom kom ik met een reparatievoorstel.”

Boze youngtimerhandelaren

Het zakelijk rijden van youngtimers was altijd erg aantrekkelijk. Je betaalde namelijk geen 22 procent bijtelling over de oorspronkelijke catalogusprijs, maar 35 procent van de huidige dagwaarde, wat vaak veel lager uitkomt.

In het amendement van D66 en de ChristenUnie eind werd eind vorig jaar voorgesteld de youngtimerleeftijd per 2026 te verhogen van 15 jaar naar 16 jaar. Per 2027 zou het plotsklaps naar 25 jaar gaan. En daarmee werden al die auto’s in één keer veel minder waard.

“Ik denk dat de waarde van mijn voorraad met tweederde is gedaald, áls ik die auto’s ooit nog kwijtraak”, vertelde youngtimerhandelaar Dirk Koppen ziedend in dit interview met Autovisie.

Voordeel youngtimers zal volledig afbouwen

De vele boze reacties die dit wetsvoorstel heeft losgemaakt zijn niet onopgemerkt gebleven. “De sprong van 16 naar 25 jaar in 2027, is te groot”, erkent nu ook Grinwis. Hij gaat een motie indienen om de youngtimerhandelaren en -eigenaren tegemoet te komen.

Grinwis stelt voor de komende twee jaar de ingroei te houden op 16 jaar, zodat de ingekochte voorraad van handelaren niet enorm afschrijft. “Vervolgens de regeling helemaal bevriezen op het ingangsjaar 2011 of 2012 en dus geleidelijk afbouwen. Niet naar 25 jaar, zoals in het amendement, maar volledig.”

Het eventuele dekkingsgat dat daardoor ontstaat, wil Grinwis bekostigen met een ‘lichte verhoging van het bijtellingspercentage voor youngtimers’. Nu is dat 35 procent, maar dat kan dus mogelijk een beetje stijgen, ‘mits dat nodig is voor de budgettaire dekking’.

Nieuwe regeling voor gebruikte elektrische auto’s

Tot slot stelt Pieter Grinwis voor om de structurele overdekking die uit het amendement en dit voorstel ontstaat te benutten voor een goede regeling voor gebruikte EV’s.

“Nu komen deze gesubsidieerde elektrische auto’s na vijf jaar uit de lease en die gaan massaal de grens over naar het buitenland. Waarom vanaf dat aangrijpingspunt geen goede regeling?”, stelt de politicus. “Zo nodig met een horizonbepaling om discussies te voorkomen over abrupt afschaffen in de toekomst.”

‘Dit is enorm goed nieuws’

“Als dit doorgaat, is dat enorm goed nieuws”, stelt Dirk Koppen. “Alle youngtimerrijders worden hiermee uitgezonderd en kunnen blijvend in hun youngtimer rijden tegen bijtelling van de dagwaarde”, legt hij uit. “En voor de branche betekent dit dat de vraag hopelijk snel weer terugkomt.”